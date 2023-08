Will Smith dezvăluie cum s-a lăsat convins să joace în „Men in Black (Bărbați în negru)”: „Steven Spielberg a trimis un elicopter după mine”

a spus că inițial nu a vrut să joace în „Men In Black”. El a spus că producătorul executiv al filmului, , „a trimis un elicopter” pentru a-l convinge pe Smith.

Smith voia să refuze rolul pentru că tocmai filmase pentru un alt film SF – „Ziua Independenței”

Smith a vorbit despre rolurile din film pe care aproape le-a refuzat, joi, în cel mai recent episod al talk-show-ului „Hart to Heart” al lui Kevin Hart.

Smith a spus că James Lassiter, fostul manager al actorului și partenerul său de afaceri, a fost „arbitrul gusturilor” și a ales mai multe roluri care sunt acum considerate cele mai importante momente ale carierei actorului, arată .

„În perioada mea de glorie, în cazul celor 10 filme pe care le-am făcut în apogeul carierei mele, JL alegea filmele. Avea ochi buni”, a spus Smith. „Nu am vrut să joc în „Pursuit of Happyness”. Nu am vrut să-l joc pe „Ali”. Și JL a ales și „Bărbați în negru” în care chiar nu voiam să apar.

El a continuat: „Propunerea asta a venit anul următor după „Ziua Independenței”. Așa că nu am vrut să fac două filme cu extratereștri unul după altul.”

Smith a spus că Spielberg, a cărei companie Amblin a produs franciza, l-a contactat personal pentru a-l convinge.

„Steven Spielberg a trimis un elicopter după mine”, a spus actorul laureat al Oscarului. „Să vorbim. Eram în New York. Am aterizat la el acasă. Și a fost prima dată când am băut vreodată limonadă cu apă carbogazoasă. Nu poți refuza așa ceva. A zis: „Spune-mi de ce nu vrei să joci în filmul meu”.

Smith nu a găsit niciun motiv prea important așa că a acceptat și a continuat apoi să joace rolul principal al Agentului J în trei filme „Men in Black”. Anul trecut, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Regele Richard”.