Xonia a vândut tot ce avea pentru a se muta alături de iubit în America, însă cei doi s-au despărțit: „Îmi făcusem planul să plec din România”

Decisă să se mute alături de iubitul său în America, . Însă, cu puțin timp de a participa la emisiunea „Survivor România”, cei doi s-au despărțit, așa că artista va locui cu chirie, cel puțin o vreme.

Cântăreața a mărturisit că nu regretă decizia, căci poate oricând să-și cumpere o altă locuință sau un autoturism. Totodată, aceasta a subliniat că a rămas în relații bune cu fostul iubit.

„Ne-am despărțit de ceva timp și am rămas buni prieteni”

Deși nu va mai pleca în America, artista a spus că se gândește să plece în Australia,

„Nu mai am mașină, pentru că îmi făcusem planul să plec din România, așa că am vândut tot ce am avut aici. Am vândut și casa. Momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă. Momentan sunt aici. Urma să mă mut în America și e posibil acum să plec în Australia, înapoi la familie. Ne-am despărțit de ceva timp și am rămas buni prieteni”, a declarat, pentru , Xonia.

„Nu regret că am vândut, pentru că pot să cumpăr oricând din nou. Adică nu mai țin la anumite lucruri cum țineam odată. Mă bucur tare mult că sunt așa, pentru că nu mă mai atașez de un lucru. Oricând pot să schimb o mașină, să iau un apartament, o casă”, a adăugat aceasta.

Xonia regretă că nu a petrecut mai mult timp cu familia

Xonia a declarat că și-ar dori să fie mai aproape de familie și că regretă că nu a petrecut mai mult timp cu părinții ei, pentru că „lumea se schimbă, vremurile se schimbă”.

„Aș vrea să fiu puțin mai aproape de părinții mei, pentru că nu am fost atâția ani. Fiind acasă cu ei, în ultimele luni, m-am simțit foarte bine alături de mama și de tata și m-am bucurat foarte mult să pot să petrec niște timp cu ei. După cum vedem, lumea se schimbă, vremurile se schimbă, îmi pare rău, pe de o parte, că nu am petrecut suficient timp cu ei”, a adăugat ea.