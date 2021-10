Zarug și Lorelai Bratu, despre cele mai grele momente la Asia Express: „A fost greu să accept...”

Zarug și Lorelai Bratu de la Asia Express sunt unii dintre cei mai cunoscuți concurenți ai emisiunii Asia Express de la Antena 1.

Cei doi au vorbit la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani despre participarea la Asia Express, dar și despre prietenia lor.

„Zarug: Ne leagă contractul.

Lorelai Bratu: Noi nu avem o relație strânsă de prietenie, asta ne-a ajutat, adică ne știam din oraș…nu știam că e nebun.

Zarug: Ne știam oarecum, Lorelai mi-a fost și clientă. Mi-a plăcut că e dezinvoltă, asumată și că e una dintre puținele persoane care poate să stea lângă mine fără să intre în pământ. (…)

Zarug: Eu sunt o persoană discretă și reținută, ceea ce pare greu de crezut. Eu am întrebat la semnarea contractului dacă se dorește această variantă a mea discretă, dar mi s-a zis nu.”, au zis cei doi la Neatza cu Răzvan și Dani.

„A fost greu să accept ajutorul oamenilor. Noi am intrat în acest job într-o bulă psihotică, eram într-un joc, o emisiune televizată și apelam la ajutorul unor oameni care asta făceau.

Practic, profitam de bunătatea lor și mi-a fost greu să accept generozitatea și ajutorul.”, a zis Zarug.

Cine este Mihai Zarug, concurent la Asia Ezpress sezonul 4

În vârstă de 39 de ani, Zarug și-a construit o carieră de succes în design vestimentar. El face haine și recunoaște că stilul său este unul nonconformist.

„Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești”, a povestit el, în fața Ginei Pistol, în urmă cu doi ani, când a participat la Chefi la cuțite.

Ce studii are concurentul de la Antena 1

Deși este cunoscut în mediul online și în lumea modei, Zarug a studiat Dreptul, la sfaturile prețioase ale părinților săi.

Inițial, bărbatul s-a înscris la Știința Dreptului, la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași, iar ulterior a urmat un master în Administrarea Afacerilor.

Totuși, pasiunea l-a condus spre lumea modei așa că a devenit designer vestimentar, iar în prezent face haine.

„Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit el, potrivit sursei citate mai sus.

Lorelei Bratu este model plus-size

Lorelei Bratu este din Tecuci, dar locuiește în București. Aceasta a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative SNSPA. În prezent, aceasta este antreprenor. La „Asia Express”, sezonul 4 „Drumul Împăraților”, participă alături de Zarug, designer vestimentar.