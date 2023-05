Zece dintre cele mai bune piese ale Tinei Turner și poveștile din spatele lor

, a avut multe piese în care a combinat rețeta sa câștigătoare de R&B, funk, rock și pop, toate interpretate cu vocea sa inconfundabilă. Cântecele îi urmăresc povestea personală de la parteneriatul nefericit cu primul ei soț, Ike, până la revenirea ei în atenția publicului din anii 1980, grație unui grup britanic de synth pop.

Selecția celor mai populare și mai îndrăgite hituri ale sale, realizată de BBC

River Deep, Mountain High (1966)

Tina a cunoscut succesul alături de Ike în 1960, iar una dintre capodoperele muzicii pop s-a întâmplat atunci când producătorul Phil Spector a cerut să lucreze cu ea.

Deși cântecul fusese inițial făcut special pentru un duet, Spector nu a mai vrut ca Ike să cânte, iar Tina a fost fericită să lucreze cu altcineva.

Ea a fost uimită să descopere că producătorul adunase o orchestră și un cor complet pentru a cânta alături de ea. „Eram doar o fată din Tennessee care a devenit cântăreață”, a scris ea în autobiografia sa. „Niciodată, niciodată nu mai văzusem așa ceva, poate doar într-un film”.

Discul a ajuns pe locul trei în Marea Britanie, dar a fost un eșec în SUA. DJ-ii de la radio „au spus că nu era suficient de „negru” pentru a fi rhythm and blues, sau suficient de alb pentru a fi „pop””, a spus ea.

Proud Mary (1971)

După ce acest cântec a fost un hit pentru Credence Clearwater Revival în 1969, Ike și Tina și-au transformat vibe-ul country-rock într-o piesă funk explozivă.

A ajuns pe locul patru în topul Billboard și a câștigat un premiu Grammy.

Atunci când Beyonce i-a adus un omagiu Tinei la Kennedy Center Honors 2005, aceasta a fost piesa pe care a ales să o interpreteze.

Trei ani mai târziu, cele două au făcut echipă pentru a-l cânta în duet la Premiile Grammy.

Nutbush City Limits (1973)

„A church house, gin house/a school house, outhouse” – Tina a imortalizat în aceste versuri celebrul oraș natal din Tennessee.

Melodia optimistă era o amintire nostalgică din copilăria ei bulversantă, în timpul căreia a petrecut destul de mult timp la cules de bumbac. „Te duci la câmp în zilele săptămânii/Și la un picnic de Ziua Muncii.”

Trei ani mai târziu, Tina l-a părăsit pe Ike după ce a suferit ani de zile de abuzurile acestuia, lăsându-și cariera în derivă.

Let’s Stay Together (1983)

Tina Turner a revenit în atenția publicului după apariția la emisiunea britanică de televiziune The Tube cu Heaven 17 în 1983.

Tina a trebuit să o ia de la capăt și să se reconfigureze ca artistă solo. Momentul crucial al acestei reveniri – care avea să o facă să obțină un succes și mai mare decât înainte – s-a întâmplat atunci când i-a întâlnit pe cei doi membri ai grupului englez de electro-pop Heaven 17.

Martyn Ware și Glenn Gregory căutau o cântăreață pentru un album de cover-uri pentru proiectul lor British Electric Foundation, iar Tina nu avea contract cu o casă de discuri.

Când a intrat în Abbey Road Studios, nu mai era niciun alt muzician. „Unde este trupa?”, a întrebat ea, așteptându-se la o orchestră în stilul lui Phil Spector. În schimb, muzica era făcută de sintetizatoare.

Au înregistrat mai întâi piesa Ball of Confusion a celor de la The Temptations, apoi Let’s Stay Together a lui Al Green – care a devenit primul ei hit de top 10 în Marea Britanie după un deceniu.

What’s Love Got to Do With It (1984)

Ea și-a consolidat statutul de star solo cu acest cântec, scris de Terry Britten și Graham Lyle, care-i fusese deja oferit lui Sir Cliff Richard, Donna Summer și Bucks Fizz. Inițial, nici Tinei Turner nu i-a plăcut, ea spunând că piesa era prea ușoaă și prea pop.

Dar a fost de acord să o înregistreze – dacă o putea face în felul ei, „cu forță, cu gravitate și emoție brută”. A funcționat – interpretarea ei sexy și sfidătoare, însoțită de un videoclip în care apărea pe străzile din New York îmbrăcată în blugi și piele neagră, i-a adus Tinei Turner singurul ei loc întâi în SUA și a câștigat premiul pentru piesa anului la Grammy.

Private Dancer (1984)

Piesa care dă titlul albumului de succes a fost înregistrată pentru prima dată de Dire Straits, fiind scrisă de Mark Knopfler, solistul trupei. Însă acesta a decis că nu se potrivea unei voci masculine.

Tina a declarat ulterior într-un interviu că nu și-a dat seama că piesa era despre o lucrătoare sexuală.

„Nu a trebuit să mă cobor la așa ceva în viața mea”, a scris ea în autobiografia sa.

„Dar cred că majoritatea dintre noi am fost în situații în care a trebuit să ne vindem, într-un fel sau altul.

„Când am cedat în fața lui Ike, când am tăcut pentru a evita o ceartă, când am rămas cu el în ciuda dorinței de a pleca, la asta mă gândeam când am cântat cântecul, la tristețea de a face ceva ce nu vrei să faci, zi de zi. Este foarte emoționant.”



Melodia îl are ca solist pe Jeff Beck la chitară, în timp ce videoclipul, filmat în sala de bal Rivoli din Londra, a fost coregrafiat de fosta jurată de la Strictly Come Dancing, Arlene Phillips.

We Don’t Need Another Hero (1985)

O altă piesă compusă de Britten și Lyle, acest cântec – cântat de Tina – a apărut în filmul lui Mel Gibson Mad Max Beyond Thunderdome.

O piesă clasică a anilor ’80, versurile rezonau cu lumea post-apocaliptică a filmului. Turner a apărut în videoclipul muzical în rolul personajului ei, Aunty Entity, cu care spune că s-a identificat pentru că era „puternică și rezistentă”.

„A pierdut atât de mult, iar apoi a trecut prin atâtea pentru a-i face pe bărbații din lumea ei să o respecte”, a spus Tina. „M-am atșat de luptele ei pentru că le-am trăit”.

Melodia a fost un alt hit, ajungând pe locul doi în SUA și obținând o nominalizare la Grammy și un premiu Ivor Novello.

The Best (1989)

Aceasta a fost scrisă inițial pentru Bonnie Tyler, dar se pare că ea a considerat că ar fi fost doar un hit minor pentru cântăreața galeză în 1988.

În anul următor, Tina a adăugat un plus de forță vocală – și a devenit una dintre piesele sale emblematice și unul dintre imnurile definitorii ale deceniului.

Cântecul este adesea numit în mod eronat Simply The Best, o replică din celebrul său refren.

De-a lungul anilor, a apărut în numeroase reclame, inclusiv într-o reclamă Pepsi în care apare chiar Turner. De asemenea, a fost folosit pentru a promova liga de rugby din Australia.

Steamy Windows (1989)

Această piesă a fost inclusă și pe albumul Foreign Affair al Tinei Turner din 1989, iar versurile senzuale ale piesei blues au lăsat ascultătorii fără prea multe îndoieli cu privire la ceea ce se întâmpla pe bancheta din spate.

Încă o piesă puternică și feministă a lui Turner, cântând despre preluarea inițiativei într-o întâlnire sexuală. Music Week a descris-o la vremea respectivă ca fiind „delicios de riscantă”.

GoldenEye (1995)

O piesă pentru James Bond este ceva destul de important pentru orice artist. În urma succesului înregistrat de Tina în 1993 cu filmul biografic nominalizat la Oscar What’s Love Got to Do With It, producătorii Bond au apelat la ea pentru debutul lui Pierce Brosnan în rolul lui 007.

GoldenEye a fost scrisă de Bono și The Edge de la U2. Solistul i-a dat un fel de demo – dar ea avea mult de lucru, până la rezultatul final.

„A trebuit să muncesc foarte mult. Am știut atunci că pot să cânt orice mi se pune în față”.