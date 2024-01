Zi specială în familia Simonei Gherghe! Prezentatoarea celebrează cinci ani de mariaj cu Răzvan Săndulescu

Simona Gherghe se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. Aceasta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă cu cele mai importante evenimente din viața ei.

La 45 de ani, vedeta se simte o femeie foarte împlinită, alături de soțul ei Răzvan Săndulescu și cei doi copii ai lor.

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu sărbătoresc 5 ani de căsătorie

Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu, au una dintre cele mai solide căsnicii din lumea showbiz-ului românesc și astăzi marchează o zi importantă pentru ei.

Prezentatoarea a postat o fotografie, dar și un mesaj special pe rețelele de socializare, pentru că ea și soțul ei împlinesc 5 ani de căsnicie.

„5 ani de la cununia religioasă. Am aflat că i se spune nunta de lemn. Nu am făcut mari organizări, mai exact ne-a luat vreo două săptămani să găsim un loc și să ne luam o rochie și un costum. Am avut alături o mână de oameni, într-o zi cu soare, ploaie, dans în ploaie, curcubeu și iar soare. La mulți ani, @razsandulescu!”, a scris Simona Gherghe pe pagina de .