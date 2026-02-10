Cătălin Zmărăndescu, dezvăluire emoționantă la Power Couple. Sportivul a decis să împărtășească cu publicul o experiență dificilă din viața sa. Concurentul de la Power Couple, unde participă alături de soția sa, Luiza, a dezvăluit că un control medical recent a scos la iveală o problemă serioasă de sănătate, care le-a provocat panică și îngrijorare.

În cadrul competiției, cei doi au trecut împreună prin toate probele până acum care le testează relația, și astfel au ajuns la al șaselea stage al emisiunii.

Cătălin Zmărăndescu, dezvăluire emoționantă. Cum i-a fost descoperit tumoarea

Zmărăndescu a povestit că medicii i-au descoperit o tumoare și că, până când diagnosticul final a fost stabilit, momentele de nesiguranță au fost foarte dificile. El:

„În urma unui am descoperit o tumoare. Mă rog, până să ne dăm seama despre ce este vorba panica ne-a curpins. Îmi place că a fost și întoarcerea mea către Dumnezeu. Lucrurile sunt ok, sunt bine, nu este nimic periculos, nimic care să îmi pună sănătatea sau viața în primejdie, dar știu prin ce a trecut ea și nu pot să uit cât de tare se ținea dar știu că în colțul ei plângea de multe ori și am încercat cumva să nu îi spun niciodată că am văzut-o.”, a mărturisit sportivul la .

Această perioadă a fost greu de gestionat, însă a întărit legătura dintre cei doi.

Cum a schimbat această experiență viața lui

Cătălin a explicat că trăirea momentelor tensionate l-a făcut să se apropie mai mult de Dumnezeu și să reevalueze ce este cu adevărat important în viață. Deși astăzi starea lui de sănătate este bună și nu există riscuri majore, el rămâne marcat de emoțiile prin care a trecut soția sa în acele momente dificile.

Ce mesaj transmite publicului

Zmărăndescu își dorește să transmită sinceritate și curaj, arătând că dificultățile pot întări relațiile și pot aduce perspective noi asupra vieții și familiei. Povestea sa este un exemplu de reziliență și de apropiere în cuplu.