a ales acest moment pentru aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, datorită semnificației sale deosebite. Sărbătoarea sfântului are loc în apropierea Duminicii Mironosițelor, zi în care lăcașul o cinstește în mod special pe Sfânta Maria Magdalena.

„Pelerinajul din Duminica Mironosițelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit deja o tradiție de 11 ani, atrăgând mii de pelerini din întreaga țară, veniți să se închine atât la moaștele din patrimoniul sfântului așezământ, cât și la moaște aduse din toată lumea creștină”, a transmis vicarul eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, Arhimandritul Serafim Baciu.

Cum sunt pregătite manifestările speciale organizate cu acest prilej

Ziua de 26 aprilie va avea o semnificație aparte pentru Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Cu acest prilej, este așteptat să slujească IPS Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, reprezentant al Bisericii Greciei.

„În contextul în care anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), am hotărât la nivel eparhial, întrucât Mănăstirea Pantocrator este locul unde se păstrează și un fragment din sfintele moaște ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, să organizăm mai multe manifestări cultural-religioase, între care și Simpozionul de teologie cu tema Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femei creștine”, a precizat părintele vicar eparhial.

Mănăstirea athonită Xenofont, aflată sub îndrumarea starețului Arhimandritul Alexios, se bucură de ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, căruia îi este închinată.