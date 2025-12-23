Un proiect legislativ propune noi reguli pentru . Actul normativ stabilește că anumite aparate electrocasnice vor fi marcate cu un indice de reparabilitate. Astfel, cumpărătorul va ști cât de ușor este să-l repare, în caz de defecțiune.

Proiect legislativ pentru protecția consumatorilor

Anumite tipuri de echipamente electrice și aparatură electronică vor fi vândute cu o nouă etichetă. Acestea vor fi marcate, conform unui proiect legislativ înregistrat la , cu un afișat vizibil. Astfel, la achiziție, consumatorii vor putea ști cât de ușor pot fi reparate, în cazul unei defecțiuni.

Indicele de reparabilitate va fi un scor, de la 1 la 10, însoțit de un cod de culori de la roșu la verde închis. Acesta va fi stabilit în funcție de mai multe criterii precum disponibilitatea pieselor de schimb și ușurința demontării. Eticheta va fi aplicată doar pentru anumite categorii de produse precum mașini de spălat, televizoare, frigidere, centrale termice, aparate de aer condiționat sau aspiratoare.

Reprezentările grafice a indicelui de reparabilitate vor fi tipărit pe etichete vizibile, ce vor fi plasat pe fiecare echipament. Simbolurile vor conține scorul produsului și un simbol grafic de culori diferite, cu următoarele asocieri:

Roșu aprins pentru scor cuprins între 0 și 1,9; Portocaliu pentru scor cuprins între 2 și 3,9; Galben pentru scor cuprins între 4 și 5,9; Verde deschis pentru scor cuprins între 6 și 7,9; Verde închis pentru scor cuprins între 8 și 10.

Cum se va aplica viitoarea lege

Noul proiect legislativ propune eticheta va fi afișată vizibil atât pe produs cât și pe ambalaj, dar și la punctul de vânzare fizic sau în , în imediata apropiere a prețului. Scorul va fi însoțit de un cod de culori, de la roșu, pentru produsele greu reparabile, până la verde închis, pentru cele considerate ușor de reparat. Informația va fi astfel, ușor de înțeles de fiecare consumator.

Concret, indicele de reprarabilitate se va stabili ca medie a mai multor evaluări, realizate de producători sau importatori. Aceștia vor trebui să țină cont de următoarele:

existența documentației tehnice;

ușurința cu care se poate demonta echipamentul;

disponibilitatea pieselor de schimb;

accesul la servicii de reparație;

criterii specifice fiecărei categorii de echipamente.

Ce prevede acest proiect legislativ pentru producători sau importatori

Ținând cont de aceste aspecte, producătorii sau reprezentanții autorizați, ori importatorii sau achizitorii intracomunitari vor stabili indicele de reparabilitate pentru fiecare model de produs introdus pe piață. Dacă acest proiect legislativ va fi adoptat, ei vor avea obligația să transmită distribuitorilor și vânzătorilor, în mod gratuit și în format electronic, atât scorul final, cât și parametrii folosiți la calcularea lui.

La rândul lor, distribuitorii și vânzătorii vor trebui să afișeze indicele de reparabilitate în momentul punerii la vânzare a produselor. În cazul vânzărilor la distanță, informația trebuie să apară în prezentarea produsului, lângă preț.

Totodată, textul de act normativ include o serie de definiții necesare aplicării noilor reguli. Între acestea se numără cele referitoare la punerea la dispoziție pe piață, introducerea pe piață, vânzător, distribuitor sau model de produs.

Autorii legii susțin că propunerea are la bază date și evaluări realizate la nivelul Uniunii Europene. Acestea arată că o mare parte dintre consumatori ar prefera să-și repare echipamentele electrice și electronice. Ei renunță din cauza costurilor prea ridicate sau a lipsei serviciilor specializate. Pe de altă parte, repararea produselor ar contribui la reducerea consumului de resurse și a cantității de deșeuri electronice.

Sancțiuni pentru comercianții care nu se conformează

Noul proiect legislativ propune o serie de sancțiuni pentru producătorii, importatorii și comercianții care nu se conformează noilor reguli. Astfel, conform documentului:

nerespectarea obligației de transmitere a informațiilor de către producători, reprezentanți autorizați, importatori sau achizitori intracomunitari, respectiv necomunicarea către distribuitori sau vânzători a indicelui de reparabilitate și a parametrilor folosiți la calculul acestuia, la momentul livrării produselor, amendă de la 10.000 la 50.000 de lei;

nerespectarea obligației de afișare a indicelui de reparabilitate de către vânzători și distribuitori, la momentul introducerii produselor la vânzare, inclusiv în cazul vânzărilor online, amendă de la 5.000 la 10.000 de lei;

nerespectarea metodei de calcul a indicelui de reparabilitate, respectiv stabilirea acestuia fără respectarea criteriilor și parametrilor prevăzuți de proiect și de anexele sale, amendă de la 10.000 la 50.000 de lei.

Dacă va fi adoptată, legea ar urma să intre în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, iar noile obligații s-ar aplica doar echipamentelor electrice și electronice fabricate după această dată.