Biserica Ortodoxă Română a transmis prin Biroul de Presă hotărârile adoptate în cadrul ședinței Sfântului Sinod desfășurate în perioada 29-30 septembrie 2025, sub conducerea . În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” de la Palatul Patriarhiei au fost stabilite măsuri importante pentru viața liturgică, misionară și administrativă a Bisericii.

Ce hotărâri s-au luat la ședința Sfântului Sinod

Printre hotărârile importante anunțate de Biserica Ortodoxă Română se numără și pregătirile pentru un moment deosebit de semnificativ: sfințirea picturii interioare a Catedralei Naționale, eveniment programat pentru 26 octombrie 2025.

În același timp, calendarul bisericesc a fost îmbogățit prin înscrierea oficială a trei noi sfinți: Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, prăznuit la 11 mai, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, prăznuit la 24 februarie, și Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop al Ohridei și Jicei, cu zi de pomenire la 18 martie.

Totodată, Sinodul a hotărât instituirea a două sărbători dedicate Maicii Domnului, prin cinstirea icoanei de la Craiova la 30 august și a icoanei de la Mănăstirea Dintr-un Lemn la 21 iulie.

Ce noi sfinți și sărbători au fost adăugați de Biserica Ortodoxă Română

O parte semnificativă a lucrărilor Sfântului Sinod a fost dedicată canonizărilor recente, în special finalizării icoanelor și textelor liturgice pentru cele 16 femei românce trecute în rândul sfinților în iulie 2025. Între acestea se numără personalități cu o profundă încărcătură istorică și spirituală, precum Sfânta Doamna Maria Brâncoveanu, prăznuită la 16 august, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, sărbătorită la 12 aprilie, și Sfânta Anastasia Șaguna, cinstită la 1 decembrie.

În aceeași ședință au fost aprobate și textele liturgice pentru Slujba și Acatistul Sfântului Corneliu Sutașul, împreună cu cele ale Sfântului Ciprian, Episcopul Cartaginei, ambii sărbătoriți la 13 septembrie, potrivit .

Ce măsuri au mai fost adoptate de BOR

BOR a decis ca toate centrele eparhiale să suporte din fonduri proprii cheltuielile pentru monahii fără venituri, ca urmare a noilor reglementări legislative. De asemenea, a fost aprobat Statutul pentru Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei. În plus, Arhimandritul Ioan Meiu a fost numit Reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă și Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.