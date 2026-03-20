Uleiul în post: regula care i-a pus pe toți pe gânduri! Ai voie sau îți „strici” postul fără să știi?

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 08:59
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce spun, de fapt, preoții despre regula care îi pune pe toți pe gânduri
  2. Trebuie evitat uleiul în post sau este doar o alegere personală
  3. Mierea este cu adevărat de post sau există motive de îndoială

Este uleiul un aliat al postului sau, dimpotrivă, un detaliu care îi poate anula sensul? De-a lungul timpului, această întrebare a stârnit controverse aprinse atât în rândul teologilor, cât și al specialiștilor în nutriție. Pentru unii, răspunsul este simplu, consumul de ulei este permis. Pentru alții, însă, lucrurile sunt mult mai stricte.

Ce spun, de fapt, preoții despre regula care îi pune pe toți pe gânduri

Deși este obținut din surse vegetale, uleiul este considerat, în mod obișnuit, un aliment de post. Totuși, atunci când vine vorba despre o rânduială mai aspră, apar încă semne de întrebare legate de consumul acestuia.

„Normal că uleiul este de post, fiind obţinut din surse vegetale, doar că, pentru o postire mai aspră, se poate renunţa şi la consumarea acestuia. Doar să nu fie obţinut din alte surse, nu cele vegetale, cum este uleiul de peşte”, a declarat Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, notează click.ro.

Totuși, pentru cei care aleg o nevoință mai riguroasă, renunțarea la ulei poate deveni parte a disciplinei spirituale. Un cunoscut duhovnic din București subliniază că mențiunile din calendar privind dezlegarea la untdelemn sunt gândite, în primul rând, pentru viața monahală, unde rigoarea este mai mare. Pentru credincioșii de rând, lucrurile sunt mai nuanțate. Uleiul rămâne un aliment permis, iar fiecare persoană își poate adapta postul în funcție de putere, sănătate și responsabilități. În esență, nu regula strictă definește postul, ci echilibrul, măsura și liniștea sufletească, toate sub îndrumarea duhovnicului.

Trebuie evitat uleiul în post sau este doar o alegere personală

Părintele Ionuț Bărbulescu, parohul bisericii „Bucur Ciobanul”, aduce o explicație clară și echilibrată asupra acestui subiect.

„Da, uleiul poate fi consumat în zilele de post. După conţinut, posturile sunt de patru feluri: postul negru, sau ajunarea – în care nu mâncăm; postul aspru – în care consumăm fructe şi legume nepreparate; postul obişnuit – în care ne abţinem de la anumite mâncăruri, băuturi şi plăceri nepăcătoase în sine, în scop religios moral şi postul uşor – în care putem consuma peşte, dar şi untdelemn şi vin”, a spus acesta.

Cu toate acestea, pentru cei care își doresc o nevoință mai riguroasă, renunțarea la ulei rămâne o opțiune personală, asumată. Părintele subliniază însă un aspect esențial. Mai exact, abținerea de la ulei nu este o obligație pentru toți, iar cei care aleg să îl consume nu greșesc și nu încalcă rânduiala postului.

Mierea este cu adevărat de post sau există motive de îndoială

Și în cazul mierii apar întrebări, mai ales în ultima perioadă, când tot mai multe opinii circulă în spațiul public. Preotul Andrei Atudori clarifică însă lucrurile fără ezitare.

Mierea e un aliment de post. De când mă ştiu şi în orice context pe care mi-l pot aminti, mierea am perceput-o ca fiind de post. Mi se pare că această discuţie este una mai recentă, mai modernă şi că înainte nu încăpea îndoială cu privire la aceasta. Înţeleg că acum sunt fel şi fel de argumente pro şi contra, pe care cred că deja le-ai citit, având în vedere că te preocupă subiectul.

Pentru cine vrea să se piardă în ele, nu are decât să o facă, dar să nu uite esenţa postului! Eu nu am întâlnit la nimeni (încă) în mediul bisericesc (între preoţii de mir sau monahi, între mireni etc.) ideea că mierea ar fi de frupt (de dulce). Sigur, nu exclud ca unii sau alţii să aibă această opinie”, a declarat el pentru sursa menționată.

