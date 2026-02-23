Patriarhul Daniel a transmis un mesaj cu ocazia intrării în , pe 23 februarie, la slujba de luni seară de la Paraclisul Reşedinţei Patriarhale.

Patriarhul Daniel, mesaj despre postul Paștelui

Postul nu este un simplu exerciţiu de igienă şi de estetică, ci o şcoală de înfrânare duhovnicească, a afirmat Patriarhul Daniel, conducătorul . Creştinii ortodocşi au intrat în Postul Paştelui, numit şi Postul Mare. În acest an, praznicul Învierii Domnului va fi sărbătorit în data de 12 aprilie.

„Postul nu este un simplu exerciţiu de igienă şi de estetică, ci este o şcoală de înfrânare duhovnicească, o şcoală de despătimire sau de eliberare treptată din patimile egoiste pentru a dobândi iubirea smerită şi milostivă sau darnică aflată în Iisus Hristos”, a spus Patriarhul, potrivit basilica.ro.

Postul Paştelui este cel mai lung şi este consideat cel mai aspru dintre posturi. Se spune că este o încercare ce-i pregătește pe creştini pentru cea mai importantă sărbătoare, Învierea Domnului. Înaltul ierarh a subliniat că postul a fost instituit în Rai ca exerciţiu de înfrânare şi ca libertate a omului de alege între Creatorul Dăruitor şi pomul interzis de El.

„Întrucât înfrânarea aceasta duhovnicească care începe prin postul din Rai nu a fost realizată de către protopărinţii Adam şi Eva, Domnul Iisus Hristos, noul Adam, la începutul activităţii Sale publice şi după ce a fost botezat în Iordan de către Ioan, a fost dus în pustie de către Duhul Sfânt şi acolo, după 40 de zile şi 40 de nopţi de post şi rugăciune, a fost ispitit”, a explicat Prea Fericitul Daniel.

Învățăturile patriarhului pentru ortodocși

Patriarhul Daniel a arătat în mesajul său, că ascultarea de Dumnezeu şi comuniunea cu El în rugăciune este mai importantă decât consumarea darurilor destinate hranei trupului.

„De aceea, cine posteşte, dar nu se roagă şi nu cere ajutorul lui Dumnezeu, posteşte doar ca exerciţiu fizic pentru a păstra linia sau, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: Cine posteşte, dar nu face milostenie, posteşte ca să se îmbogăţească, adună rezerve pentru viitor. (…) Prin urmare, din acest punct de vedere, postul este o şcoală a înfrânării şi a libertăţii de a prefera darurile spirituale darurilor materiale, de a respinge patima lăcomiei şi de a cultiva iubirea darnică”, a arătat Patriarhul Daniel.

La slujba de de la Paraclisul Reşedinţei Patriarhale, Daniel a purtat rasă de culoare neagră. De regulă, Patriarhul poartă haine de culoare albă, ca expresie a permanentei canonicităţi a Bisericii Ortodoxe Române.

În mod excepţional, se îmbracă în veşminte de culoare neagră în prima săptămână a Postului Mare, în Săptămâna Pătimirilor, la Prohodul Domnului. Acest cod vestimentar simbolizează o stare de pocăinţă profundă. Deşi rasa este de culoare neagră, Patriarhul BOR păstrează camilafca de culoare albă în perioada sus-menţionată, informează basilica.ro.