O modificare legislativă importantă pentru pacienții din România a fost adoptată în Parlament, vizând direct accesul la servicii medicale esențiale. Noua lege schimbă regulile privind verificarea diagnosticului în cazuri medicale sensibile.

Ce prevede legea care introduce a doua opinie medicală decontată

Legea care modifică Legea drepturilor pacientului a trecut de camera decizională și consacră oficial dreptul la a doua opinie medicală, decontată prin sistemul public. Anunțul a fost făcut de deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, care a precizat că a susținut și votat proiectul în plenul

Inițiativa legislativă a fost depusă împreună cu deputatul UDMR Vass Levente și vizează pacienții aflați în situații medicale critice. Concret, persoanele diagnosticate cu afecțiuni grave sau cărora li se recomandă intervenții chirurgicale majore pot solicita o evaluare suplimentară, fără costuri personale.

Cum se schimbă accesul pacienților la consultații suplimentare

În prezent, mulți pacienți apelează la a doua opinie în sistemul privat, suportând cheltuieli considerabile sau proceduri administrative complicate. Noua lege urmărește eliminarea acestor obstacole și transformarea celei de-a doua opinii într-un drept real, nu într-un privilegiu financiar, relatează stiripesurse.ro.

Prin includerea acestui serviciu în pachetul decontat, asigurații vor putea lua decizii informate în momente dificile. Măsura este gândită să funcționeze ca o plasă suplimentară de siguranță pentru pacienți, în special în situații cu impact major asupra vieții.

Ce beneficii aduce legea, potrivit inițiatorilor

Inițiatorii proiectului susțin că accesul la o a doua evaluare medicală poate reduce semnificativ riscul erorilor de diagnostic. De asemenea, măsura ar putea preveni intervenții chirurgicale inutile, contribuind la utilizarea mai eficientă a resurselor din sistemul public.

Modelul este deja aplicat în state precum Germania și Marea Britanie, unde a doua opinie medicală reprezintă un instrument de control al calității actului medical. Ovidiu Cîmpean a declarat că va urmări implementarea efectivă a legii, apreciind că aceasta este un pas spre un sistem medical „mai uman, mai sigur și mai corect”.

Adoptarea legii marchează o schimbare relevantă pentru români, oferindu-le acces gratuit la o verificare suplimentară a diagnosticului în momente medicale decisive.