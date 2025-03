A fost depusă a doua contestație la înregistrarea candidaturii la prezidențiale a lui Călin Georgescu. Cine este autorul acestei cereri

O nouă contestație la Biroul Electoral Central împotriva candidaturii lui . Avocatul Bogdan Ionescu este cel care a făcut a doua contestație. El a menționat la Antena 3 CNN că a adresat o cerere Biroului Electoral Central solicitând să nu înregistreze candidatura lui Călin Georgescu.

“Am adresat o cerere BEC, solicitând să nu înregistreze candidatura domnului Călin Georgescu. Am mers pe niște idei similare celor evocate anterior de domnul Pricopie, deși domnia sa a lucrat cu echipa dânsului, eu am lucrat individual. Și, în esență, am apreciat că BEC are competența, îndrituirea, chiar obligația, de a analiza inclusiv, nu doar pentru candidatul Călin Georgescu, ci pentru orice alt candidat, dacă respectiva candidatură îndeplinește condițiile de eligibilitate pe plan constituțional”, a declarat avocatul Bogdan Ionescu la Antena 3 CNN.

Amintim că, vineri, Călin Georgescu și-a depus, oficial, candidatura pentru alegerile prezidențiale din mai.

La scurt timp, rectorul SNSPA, prof. univ. dr. , a depus prima contestație la înregistrarea candidaturii lui Georgescu pentru funcția de Președinte al României din anul 2025.