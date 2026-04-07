B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Accident cumplit pe A1: Un lider politic din România a murit pe loc în urma unui impact devastator. Soția sa se află în stare gravă

Accident cumplit pe A1: Un lider politic din România a murit pe loc în urma unui impact devastator. Soția sa se află în stare gravă

Ana Maria
07 apr. 2026, 10:51
Accident cumplit pe A1: Un lider politic din România a murit pe loc în urma unui impact devastator. Soția sa se află în stare gravă
Sursa foto: ISU Hunedoara
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul devastator de pe autostrada A1
  2. Un lider politic din România a murit pe loc. Cine este victima care și-a pierdut viața
  3. Ce arată imaginile surprinse în momentul tragediei
  4. Un lider politic din România a murit pe loc. În ce stare se află soția victimei

Un lider politic din România a murit într-un accident violent pe A1, în zona Giarmata. Soția sa a fost grav rănită și dusă la spital cu elicopterul SMURD.

Cum s-a produs accidentul devastator de pe autostrada A1

Un accident de o gravitate extremă a avut loc luni după masă pe autostrada A1, în apropiere de Giarmata. Un autoturism care tracta o platformă a fost lovit violent de un TIR, iar impactul a avut consecințe tragice.

Potrivit unor informații, mașina era oprită pe banda întâi, iar cele două persoane aflate în vehicul coborâseră. În acel moment, un autotren înmatriculat în Bulgaria a intrat în plin în ei, fără a mai putea evita coliziunea.

Un lider politic din România a murit pe loc. Cine este victima care și-a pierdut viața

În urma impactului, Gabriel Bolovan, în vârstă de 56 de ani, a murit pe loc. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Bărbatul era cunoscut în comunitatea din Vrancea atât ca om de afaceri, cât și pentru implicarea sa politică. Acesta ocupa funcția de consilier local în comuna Jariștea și era vicepreședinte județean al Partidului Patrioților.

Moartea sa a provocat un val de reacții în comunitatea locală, unde era considerat o persoană activă și implicată.

Sursa foto: Facebook / @Serafimciuc Claudia-Lavinia

Ce arată imaginile surprinse în momentul tragediei

Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer. În imagini se vede cum autoturismul era staționat pe banda întâi, iar cele două persoane se aflau în afara acestuia.

TIR-ul a intrat direct în ei, iar forța coliziunii a fost devastatoare. Surse din anchetă descriu scena ca fiind extrem de violentă, iar autoturismul a fost practic distrus, potrivit Știripesurse.

Un lider politic din România a murit pe loc. În ce stare se află soția victimei

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost grav rănită în urma accidentului. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă medicii au decis transportul de urgență la spital.

Intervenția a fost realizată cu un elicopter SMURD, din cauza stării critice în care se afla victima.

La locul tragediei au intervenit rapid pompieri, echipaje SMURD și polițiști. Operațiunea de descarcerare a fost dificilă, din cauza distrugerilor majore provocate de impact.

Traficul pe sensul Timișoara-Arad al autostrăzii A1 a fost complet blocat timp de mai multe ore, fiind deviat pe rute ocolitoare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Tags:
Externe
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Politică
Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
Politică
Nicușor Dan a dezvăluit ce conținea scrisoarea pe care a primit-o de la Donald Trump: „A venit acum câteva zile” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, reacție după ce s-a aflat că foști colaboratori din campaniile electorale au făcut scenariul pozelor false lansate de Elena Lasconi (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre întârzierile privind promisiunile pe care și le-a asumat. Ce se întâmplă cu numirile la parchete și servicii
Politică
Nicușor Dan, detalii despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz. Ce a anunțat președintele: „S-a constituit o coaliție. România, în mod firesc, este parte din ea” (VIDEO)
Politică
După câteva zile de tăcere, Sorin Grindeanu atacă din nou. Vrea schimbarea premierului Ilie Bolojan, dar nu stă de vorbă cu nimeni
Politică
Nicușor Dan nu-i va cere demisia lui Bolojan. Președintele insistă pentru dialog în rezolvarea crizei din coaliție
Politică
Parc nou în Sectorul 4. Va purta numele președintelui Donald Trump. Anunțul făcut de Daniel Băluță, după întâlnirea cu oficiali ai SUA (VIDEO)
Politică
Procedura de numire a șefilor marilor parchete. Candidaţii respinşi de CSM susţin noi interviuri la Ministerul Justiţiei
Ultima oră
