Un lider politic din România a murit într-un accident violent pe A1, în zona Giarmata. Soția sa a fost grav rănită și dusă la spital cu elicopterul SMURD.

Cum s-a produs accidentul devastator de pe autostrada A1

Un accident de o gravitate extremă a avut loc luni după masă pe autostrada A1, în apropiere de Giarmata. Un autoturism care tracta o platformă a fost lovit violent de un TIR, iar impactul a avut consecințe tragice.

Potrivit unor informații, mașina era oprită pe banda întâi, iar cele două persoane aflate în vehicul coborâseră. În acel moment, un autotren înmatriculat în Bulgaria a intrat în plin în ei, fără a mai putea evita coliziunea.

Un lider politic din România a murit pe loc. Cine este victima care și-a pierdut viața

În urma impactului, Gabriel Bolovan, în vârstă de 56 de ani, a murit pe loc. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Bărbatul era cunoscut în comunitatea din Vrancea atât ca om de afaceri, cât și pentru implicarea sa politică. Acesta ocupa funcția de consilier local în comuna Jariștea și era vicepreședinte județean al Partidului Patrioților.

Moartea sa a provocat un val de reacții în comunitatea locală, unde era considerat o persoană activă și implicată.

Ce arată imaginile surprinse în momentul tragediei

Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer. În imagini se vede cum autoturismul era staționat pe banda întâi, iar cele două persoane se aflau în afara acestuia.

TIR-ul a intrat direct în ei, iar forța coliziunii a fost devastatoare. Surse din anchetă descriu scena ca fiind extrem de violentă, iar autoturismul a fost practic distrus, potrivit .

Un lider politic din România a murit pe loc. În ce stare se află soția victimei

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost grav rănită în urma accidentului. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă medicii au decis transportul de urgență la spital.

Intervenția a fost realizată cu un elicopter , din cauza stării critice în care se afla victima.

La locul tragediei au intervenit rapid pompieri, echipaje SMURD și polițiști. Operațiunea de descarcerare a fost dificilă, din cauza distrugerilor majore provocate de impact.

Traficul pe sensul Timișoara-Arad al autostrăzii A1 a fost complet blocat timp de mai multe ore, fiind deviat pe rute ocolitoare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.