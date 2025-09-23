Guvernul se pregătește să adopte o Ordonanță de Urgență (OUG) prin care decizia în privința achizițiilor prin programul SAFE să fie trecută de la Armată la premierul Ilie Bolojan. Amintim că România urmează 16,68 miliarde de euro prin mecanismul ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), pentru .

De ce achizițiile pentru apărăre prin SAFE ar urma să treacă la premier

Trecerea responsabilității acestor achiziții de la Armată la premier ar urma să aibă loc deoarece „o serie de generali, sub care s-au făcut achiziții netransparente de armament, sunt speriați că România poate cumpăra arme la prețuri unice, mai mici și de la producători europeni care se supun regulilor stricte împotriva acordării de mite”, explică

„Guvernul României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, transmite și negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanțare SAFE, precum și documentația de susținere, cererile de asistență financiară însoțite de planurile de investiții, la termenele prevăzute”, se arată în draftul Ordonanței de Urgență.

Generalii în cauză ar urma să aibă doar un rol de suport în procedurile de înzestrare: „Ministerul Apărării Naționale, precum și celelalte autorități publice, transmit Cancelariei Prim-Ministrului, la solicitarea acesteia, cerințele operaționale sau după caz, cerințe similare, aferente fiecărui proiect propus pentru accesarea instrumentului de finanțare SAFE”.

Ce controverse există în privința achizițiilor făcute până acum de generalii din Armată

Mișcarea ar putea avea loc pe fondul unor achiziții controversate făcute, în ultimii ani, de generalii nevăzuți din Direcția Generală de Armamente a Ministerul Apărării, explică sursa citată.

Newsweek dă exemplul achiziționată din Turcia, corvetă pe care Forțele Navale din Pakistan o respinseseră. Prețul de achiziție a fost anunțat la 260 milioane de euro, în condițiile în care corveta ușoară nu are niciun fel de armament în dotare, în afara unui tun la prova.

Corveta ușoară a fost achiziționată prin contract semnat de guvernele celor două țări, deci ocolind orice procedură transparentă de achiziție, cu o rapiditate ce pare suspectă în condițiile în care, în ultimii ani, România două megalicitații de cumpărare a patru corvete pline și dotate cu armament.

Sursa citată mai amintește că fostul șef al Logisticii Armatei, Cătălin Zisu, care are legături puternice cu generalii care se opun programului SAFE, de instigare la abuz în serviciu prin atribuirea unui contract pentru extinderea unui cimitir militar. Prejudiciul calculat de procurori a fost de 2,4 milioane euro. La percheziții, procurorii DNA mașini de lux, 4.000 de tablouri, ceasuri și genți de lux în valoare de sute de mii de euro.

De asemenea, Nicolae Crețu, șeful bazei militare de la Kogălniceanu, unde guvernul vrea să facă investiții de 2,5 miliarde euro pentru a o transforma în cea mai mare bază NATO din Europa, a fost recent subiectul unui dosar instrumentat de procurorii militari. Anchetatorii l-au acuzat pe Nicolae Crețu de fals în acte pentru că ar fi falsificat un ordin de zi pe unitate, pentru ca un incident petrecut în baza militară să nu cadă pe umerii săi.

„MApN s-a specializat în a-și camufla orice posibile nereguli în spatele lipsei totale de transparență. Achiziții de miliarde de Euro, armament de miliarde care nu funcționează conform parametrilor ceruți în Caietele de Sarcini sunt trecute la secret, iar posibilele nereguli sunt observate, fie la exercițiile demonstrative, fie în eventualitatea unui conflict, când va fi prea târziu. În urmă cu doi ani, un blindat Piranha 3 pur și simplu în apele Dunării în timpul unor antrenamente”, mai notează Newsweek.

Sursa citată mai precizează că programul SAFE, deși ne-ar ajuta să ne înarmăm în fața pericolului rusesc, este contestat de partidul extremist pro-rus AUR, de fostul premier PSD Victor Ponta, un apropiat al regimului turc Recep Tayyp Erdogan, și de unele voci din PSD, precum fostul ministru Adrian Câciu, unul dintre oamenii responsabili de deficitul bugetar uriaș pe care îl are astăzi România.