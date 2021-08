Acord în PNL privind rectificarea bugetară: Bani în plus la Dezvoltare și Educație. Cea mai mare sumă, la Ministerul Sănătății. Ludovic Orban: Mergem cu această variantă la discuțiile din coaliție (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat marți, la finalul ședinței Biroului politic al partidului, că liberalii s-au pus de acord asupra formei de rectificare bugetară pe care o vor susține în ședința coaliției de guvernare de la ora 15.00. Orban a punctat că, potrivit proiectului, vor fi alocate sume suplimentare la Ministerul Dezvoltării pentru derularea programelor din PNDL 1 și 2, dar cea mai mare sumă, aproape două miliarde, va ajunge la Ministerul Sănătății. Liderul liberalilor a mai vorbit despre banii ce vor ajunge în invstițiile locale.

Ludovic Orban, despre rectificarea bugetară – varianta PNL

„PNL, deși se află într-o competiție internă, este concentrat pe buna guvernare și pentru atingerea obiectivelor din programul de guvernare. Azi am convocat, în înțelegere cu premierul Cîțu, o reuniune a Biroului politic al PNL. Obiectivul principal al reuniunii a fost dezbatarea rectificării buegtare. Premierul ne-a prezentat principalele elemente ale rectificării. Evident că am avut o discuție în prezența aproape a tuturor miniștrilor PNL și am convenit asupra unei formule de susține a acestei rectificări, lucru pe care atât eu, cât și premierul o vom susține în cadrul discuției din coaliție, de la ora 15.00”, a declarat Orban la finalul discuțiilor din PNL.

Liderul liberalilor a vorbit apoi despre suplimentarea mai multor fonduri.

„Am discutat despre suplimentări de fonduri la mai multe ministere. Cele de la Ministerul Dezvoltării, care sunt necesare pentru finanțarea programelor PNLDL 1 și 2, am discutat despre bugetele consiliilor județene și ale localităților pentru a identifica resurse suplimentare, așa încât să putem asigura finanțarea cheltuielilor de investiții, cu drumurile județene, să găsim soluții pentru problemele de la nivelul DGASPC-urilor.

În Educație am discutat lucruri importante, asigrarea resurselor pentru naveta școlară, până la cheltuielile de investiții ale universităților.

În zona sănătății am discutat de o creștere foarte importantă, cea mai mare creștere cred de buget e în zona Ministerului Sănătății, o creștere de apoximativ două miliarde”, a mai explicat Ludovic Orban.