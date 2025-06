Adrian Câciu, noi explicații despre mașina de lux: „A fost momentul nepotrivit cu mașina nepotrivită și a deranjat” (VIDEO)

Adrian Câciu regretă declarațiile inițiale cu privire la la volanul căreia a fost surprins zilele trecute. El spune că a fost vorba despre o declarație nefericită, mai ales în contextul în care se discuta despre noi taxe și impozite.

Fostul ministru din guvernele Ciucă și Ciolacu a ținut să explice, din nou, episodul cu mașina de lux, mercedes GLE 450 la volanul căreia a fost surprins în timp ce negocia măsurile de austeritate. Adrian Câciu a avut o intervenție în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, unde a țintu să spună că a fost surprins într-un moment nepotrivit cu mașina nepotrivită. Totodată, a precizat fostul ministru, a înțeles mesajul care i-a fost transmis.

„Declarațiile au fost nefericite. Este evident, deși pe sintagme am folosit…tipul acesta de mașină este încadrat la mașini premium și în capul meu a fost o încâlceală. Regret afirmațiile, dacă folosește cumva. A fost momentul nepotrivit cu mașina nepotrivită și a deranjat mai ales în contextul… În rest mergem mai departe. Eu înțeleg foarte rapid mesajele”, a spus fostul ministru.

a confirmat că mașina a fost luată în leasing operațional, pe o firmă care îi aparține fostei sale soții. El a spus că folosește vehiculul cu împuternicire sau cu contract de comodat, atunci când i se oferă prilejul. Potrivit spuselor sale, leasingul operațional este de aproximativ 1.000 de euro pe lună.

„Nu-i a mea (mașina n. red.). Este o mașină luată în pe o firmă care aparține fostei mele soții. O mai folosesc și eu cu împuternicire, contract de comodat… Nu văd ceva ilegal în asta pentru că cineva s-a supărat și a vrut să o facă… mă rog…”, a mai spus fostul ministru.

Adrian Câciu a returnat banii pentru cazare

În acest context, el a declarat că a rezolvat și problema referitoare la sumele primite de la Parlament pentru cazare, care i-au fost reproșate. Adrian Câciu a afirmat că deși nu are locuință în București, a returnat sumele primite și a pus o întrebare retorică legată de autovehiculele pe care le folosesc parlamentarii.

„Și cazarea s-a rezolvat. Am dat banii înapoi deși nu am casă în București, ca să nu mai fie nici o discuție. Dar pun o întrebare retorică. Deputații care folosesc mașinile parlamentului, care sunt din bani publici sunt întrebați? De ce nu iau taxiul? Am înțeles…A fost un mesaj pe care l-am înțeles”, a mai pus Câciu.

Disputa pe subiectul acestui autovehicul a apărut după ce fostul ministru de finanțe și al fondurilor europen a fost surprins la o ședință PSD cu un bolid de 100.000 de euro. El a spus, inițial, că mașina i-a fost închiriată de „compania unui prieten care nu are legături cu statul”. Ulterior, a revenit după ce o investigație a jurnaliștilor a arătat că mașina este deținută de compania fostei soții.