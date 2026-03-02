B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Adrian Cozma (PNL) a rămas blocat în Dubai: „Nimeni nu prevedea că se va întâmpla acest război. Noaptea am petrecut-o cu familia în parcarea subterană a hotelului” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 14:26
Adrian Cozma e blocat în Dubai de când a escaladat conflictul din Orientul Mijlociu. Sursa foto: captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Cozma: Nimeni nu prevedea că se va întâmpla acest război
  2. Cozma: Și azi, în anumite zone din Dubai, au fost interceptate drone, rachete
  3. Cozma: Noaptea am petrecut-o împreună cu copiii și soția în parcarea subterană a hotelului

Adrian Cozma (PNL), vicepreședinte al Camerei Deputaților, e blocat în Dubai de când a escaladat conflictul din Orientul Mijlociu. Acesta a spus că nimeni nu se aștepta să fie război și că el și familia sa au fost nevoiți să doarmă noaptea la adăpost, în parcarea subterană a hotelului. Inițial n-a știut ce se întâmplă, deoarece a auzit primele „bubuituri” când era pe plajă și nu era conectat la internet.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Irina Petraru pe B1 TV.

Cozma: Nimeni nu prevedea că se va întâmpla acest război

„Trebuia să ne întoarcem aseară. Compania ne-a anunțat că a anulat zborurile. Perspective deocamdată nu există de întoarcere, din păcate. Așteptăm, nimeni nu prevedea că se va întâmpla acest război.

Eu, de exemplu, am venit cu familia în vacanță patru zile. E a doua oară când vin aici. Am zis să venim la căldură, era vacanța copiilor, și s-a transformat totul într-o aventură din asta pe care nu ne-am dorit-o. Sunt mulți români în această situație și credeți-mă că e o situație total neplăcută.

O țară care n-a avut conflicte niciodată, deci nu era… Că am văzut tot felul de comentarii că de ce au mers, de ce au mers acei copii… Au venit într-o excursie”, a declarat Adrian Cozma.

Acesta a spus apoi că Ministerul de Externe trebuie să-și facă treaba pentru că sunt peste 1.000 de români în Dubai și toți așteaptă informări corecte: „Cred că ministerul va trebui să fie mult mai atent la modul în care înțelege să comunice”.

Cozma: Și azi, în anumite zone din Dubai, au fost interceptate drone, rachete

„Aici îi liniștesc pe români, că nu depinde de Ministerul de Externe dacă se deschide spațiul aerian sau nu. Asta va trebui să vedem ce va fi în perioada următoare și toți ne rugăm să înceteze acest război.

Și azi, în anumite zone din Dubai, au fost interceptate drone, rachete, ce-o fi fost. Au fost bombardamente. N-a fost nicio problemă, n-a fost rănit nimeni, dar în continuare sunt interceptări. Nu suntem obișnuiți noi, românii”, a continuat liderul liberal.

Cozma: Noaptea am petrecut-o împreună cu copiii și soția în parcarea subterană a hotelului

Acesta a povestit apoi că era pe plajă când a auzit niște „bubuituri”. Nu avea internet, așa că n-a citit știrile și nici prin cap nu-i trecea că e vorba de un război.

„După trei ore, am auzit iar aceleași bubuituri, apoi am văzut norul de fum. Atunci am știut că e ceva rău. Evident, am luat-o spre hotel, apoi au venit acele drone, rachete. Chiar deasupra hotelului nostru au fost interceptate trei. Am și filmat acel moment și ne-am adăpostit.

Noaptea trecută au fost alerte de a ne adăposti și noaptea am petrecut-o împreună cu copiii și soția în parcarea subterană a hotelului. Deci e o situație deloc plăcută, dar asta e, ne adaptăm”, a mai declarat Adrian Cozma.

El a precizat pe final că majoritatea turiștilor au stat noaptea la adăpost în parcările subterane ale hotelurilor.

