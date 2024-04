Adrian Cozma: Scopul nu este neapărat să comparăm candidații, ci să arătăm că domnul Cîrstoiu este soluția pentru București. Este un om așezat și vine cu o viziune (VIDEO)

Deputatul Adrian Cozma, vicepreședinte PNL, a vorbit despre alegerile locale, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și a spus spre candidatul comun al liberalilor și social-democraților la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, că „este soluția pentru București”.

„Astăzi discutăm de un candidat pe care alianța PSD-PNL îl are la Capitală, un om serios, un om care, sigur, nu e profilul celorlalți candidați, dar nici nu acesta e scopul, până la urmă, să îi comparăm neapărat, ci pur și simplu să arătăm că domnul Cîrstoiu este soluția pentru București, un om care a condus cel mai important spital, cel mai mare spital de urgență din România, un om care și-a făcut treaba acolo și și-a făcut școlile la timp, la momentul potrivit”, a declarat Adrian Cozma.

„Nu știu, acum eu nu vreau să intru în polemici, dar ar trebui întrebat domnul Piedone cum stă cu aceste aspecte, cu roaba, și nu este profilul și nici temperamentul domnului Cîrstoiu, care este, așa cum am spus, un om așezat, care vine cu o viziune pentru București, pentru că și-a făcut treaba acolo unde trebuie. A vindecat oameni, are o meserie pe care a dobândit-o și pentru care s-a pregătit atâția ani de zile, și astăzi vine în fața bucureștenilor cu soluții pentru București, pentru că de asta are nevoie Bucureștiul”, a adăugat liberalul.