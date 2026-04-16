Fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a vorbit deschis despre vulnerabilitățile economice ale României și despre cauzele care, în opinia sa, împiedică dezvoltarea țării. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV.

De ce nu își valorifică România potențialul economic

Adrian Zuckerman susține că România dispune de resurse considerabile, în special în domeniul energetic, însă acestea rămân insuficient exploatate din cauza unor probleme interne persistente.

a indicat corupția, influențele externe și lipsa de reforme ca principale obstacole în calea dezvoltării economice.

“Țările care sunt mai slabe economic suferă mai mult. România, și eu o spun de mult timp, are un potențial absolut enorm. Poate să devină cel mai mare producător de energie, de gaz, de țiței, de electricitate nucleară, dar nu s-a făcut nimic.”

Ce spune Zuckerman despre resursele din Marea Neagră

Un punct central al intervenției a fost legat de resursele energetice din Marea Neagră, despre care fostul ambasador afirmă că sunt insuficient exploatate.

“Are cele mai mari depozite de gaz din Marea Neagră, de care am discutat. E numai o companie care scoate acum gaz din Marea Neagră. De ce? Că ceilalți au fost blocați. E o influență rusă aici. Unii au spus că nu există o influență rusă în . Eu spun că există”, a mai precizat fostul ambasador.

Există influență rusă în Guvernul României?

Întrebat direct dacă această influență există și în prezent, Zuckerman a răspuns fără ezitare:

“Da, eu cred că da. Sunt oameni cozi de topor, idioți utili și unii plătiți. Și așa că pentru mine e clar, că văd proiectele care sunt oprite, Guvernul actual încearcă să curețe, dar e greu, că e foarte infiltrat și am spus asta dinainte, că au rămas multe lucruri din zilele comuniste, multe sisteme. Taxele nu sunt plătite.”

Ce probleme semnalează Adrian Zuckerman în economie

Adrian Zuckerman a oferit și exemple concrete despre disfuncționalitățile din sistemul fiscal, criticând lipsa de eficiență și control.

“De exemplu, dacă te duci la un magazin să cumperi un televizor, magazinele sunt foarte respectabile, tu plătești, dar banii de TVA se duc la o companie intermediară, care nu plătesc banii la Guvern. Dau faliment și proprietarii, 2-3 oameni, care fac aranjamentele și importă lucrurile astea, nu dau banii la Guvern.”

El a atras atenția asupra sumelor uriașe pierdute de stat din neîncasarea taxelor și a criticat lipsa de reacție a autorităților.

“Sunt milioane, sute de milioane, dacă nu mai mult. De ce nu se curăță asta? Câte companii există astăzi care n-au plătit taxele?”.

De ce nu este digitalizat ANAF

Fostul ambasador a ridicat și problema modernizării instituțiilor statului, făcând referire directă la ANAF.

“În America, dacă nu-ți plătești taxele, intri la pușcărie, că nu sunt banii lor. Că dacă tu plătești, să zicem, o mie de lei, și două sute din asta trebuie să fie dați la stat și tu îi ții, nu sunt banii tăi, ăștia sunt banii statului. E un furtișag, trebuie să intri la pușcărie. Nu se face, nu se curăță aici. De ce ANAF-ul nu e digitalizat încă? Explică-mi lucrul ăsta, eu nu înțeleg. Nu e așa de complicat.”, a mai adăugat el.

Ce concluzie trage Adrian Zuckerman

În final, fostul ambasador a subliniat că România este încă afectată de structuri vechi și de interese care frânează reformele reale.

“Și așa că sunt nu știu câte lucruri din astea, unde statul a rămas cu lucruri din zilele comuniste, care sunt controlate de câțiva oameni și nu poate să treacă. Și până nu dai drumul la economie…”.