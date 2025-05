Adrian Zuckerman, fostul ambasador american în România, critici dure la adresa lui Simion: „Este pentru dictatură. A spus că vrea să termine cu partidele politice, vrea să scape de presă”

Adrian Zuckerman, fostul ambasador american în România, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că este o mare diferență între Nicușor Dan și George Simion, în perspectiva finalei prezidențiale de duminică. În timp ce primul sprijină democrația, cel de-al doilea candidat vrea un regim dictatorial în România, consideră fostul ambasador:

“Este o mare diferență aici. Avem un candidat, Nicușor Dan, nu numai că are un trecut complet diferit legat de educație, un om care este pentru democrație, dar celălalt este pentru dictatură. Domnul Simion a spus că vrea să termine cu partidele politice, vrea să scape de presă, nu știu exact ce spune de biserică, dar în timpul dictatorilor, mai ales în timpul comuniștilor, toți au încercat să scape de biserică pentru că era un centru care se opunea.

Plus economia și investițiile în România s-ar distruge. Ultimul lucru pe care l-ați văzut în ultimele zile, domnul Simion amenință nu numai pe cei 500.000 de ‘paraziți’, despre care spune că vrea să termine și să scape de ei. Nu știu exact ce înseamnă asta, dar a spus acum 2-3 zile că se gândește ce o să facă cu oamenii care i s-au opus la președinție. Ce înseamnă asta? Că vrea să îi ucidă? Că sunt paraziți? Ce se întâmplă în România dacă din nefericire acest om câștigă? Plus, el și-a spus de câteva ori că dacă câștigă la președinție îl pune pe Georgescu prim-ministru, după a spus că chiar dacă nu îl pune, Georgescu e șeful lui de idei și face ce spune Georgescu, după a spus că se retrage și îl pune pe Georgescu ca peședinte. Nu înțeleg ce înseamnă asta, dar noi știm foarte bine că Georgescu e omul lui Putin, nu există democrație în Rusia, așa că toate lucrurile astea mă sperie nu numai pe mine și pe colegii mei foști ambasadori, dar ar trebuie să sperie fiecare român care are credință în sistemul democratic occidental”.

Adrian Zuckerman a mai spus că Guvernul american nu îl sprijină pe George Simion, așa cum vrea candidatul AUR să se înțeleagă:

“Eu nu văd lucrul ăsta, eu văd susținere de la oameni plătiți, cum ați văzut acest scandal de acum o săptămână, când Simion a încercat să plătească o firmă de lobby, a avut interviu cu Bannon, cu Posobiec. Acești oameni au fost plătiți să spună ce au spus, nu au făcut-o pentru că îl iubesc, nu au făcut-o pentru că chiar le place ce spune ăsta, au fost plătiți. Trebuie întrebat domnul Simion, eu nu am văzut nimic că cineva de la Guvernul american îl sprijină”.