B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fostul primar general Adriean Videanu va primi ajutor de stat de zeci de milioane de euro pentru construcția unei mari fabrici

Fostul primar general Adriean Videanu va primi ajutor de stat de zeci de milioane de euro pentru construcția unei mari fabrici

Traian Avarvarei
27 aug. 2025, 08:29
Fostul primar general Adriean Videanu va primi ajutor de stat de zeci de milioane de euro pentru construcția unei mari fabrici
Adriean Videanu, fost primar general al Bucureștiului și fost ministru al Economiei. Sursa foto: Captură video - HotNewsRomania / YouTube

Adriean Videanu, fost primar general al Capitalei și fost ministru al Economiei, și soția sa, Miorița Videanu, urmează primească un ajutor de la stat pentru investiția familiei pregătită pe platforma Marmosim din Simeria.

Cuprins

  • Ce ajutor de stat va primi Videanu
  • Ce afacere are Videanu

Ce ajutor de stat va primi Videanu

Este vorba despre o fabrică de reciclare a deșeurilor rezultate din carierele de piatră naturală exploatate. Valoarea proiectului este de circa 40 milioane euro, urmând să genereze 72 de locuri noi de muncă.

Afacerea lui Videanu va fi sprijinită de stat cu 26,4 milioane euro, arată date consultate de profit.ro.

Potrivit sursei citate, comerciantul de materiale de construcții Adam Stone, controlat de Miorița Videanu, a închiriat de la Marmosim un teren cu o suprafață de circa 11.600 de metri pătrați, parte a platformei industriale de 5,1 hectare pe care funcționează fabrica din Simeria, cu scopul construcției unei noi unități de producție.

Adam Stone și-a adăugat noi obiecte de activitate printre care extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, fabricarea anvelopelor și a produselor din cauciuc, fabricarea tuburilor și profilelor din plastic sau fabricarea de produse ceramice.

Ce afacere are Videanu

Marmosim deține licențe de exploatare pentru 6 dintre cele mai importante cariere din domeniul extracției rocilor naturale din țară, mai informează profit.ro.

Andrei Videanu, fiul omului de afaceri, e implicat în acționariatul Rom Waste Solutions, una dintre cele mai importante companii din domeniul managementului deșeurilor municipale și reciclării din România.

Profit.ro mai precizează că, prin PNRR, s-a propus finanțarea a 26 de fabrici de reciclare cu o sumă de 220 de milioane de euro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
Politică
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
Încă o discuție în coaliție pe pachetul 2. Guvernul ar urma să-și asume răspunderea lunea viitoare. Principalele măsuri
Politică
Încă o discuție în coaliție pe pachetul 2. Guvernul ar urma să-și asume răspunderea lunea viitoare. Principalele măsuri
Tudorel Toader nu vede cale de împăcare între guvern și magistrați pe legea pensiilor. Când vor înceta protestele judecătorilor și procurorilor (VIDEO)
Politică
Tudorel Toader nu vede cale de împăcare între guvern și magistrați pe legea pensiilor. Când vor înceta protestele judecătorilor și procurorilor (VIDEO)
Cseke Attila: 40.000 de oameni vor fi concediați din administrația locală și centrală
Politică
Cseke Attila: 40.000 de oameni vor fi concediați din administrația locală și centrală
Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
Politică
Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
Politică
Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
Politică
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
Politică
Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
UPDATE // Președintele Nicușor Dan a fost la Guvern înainte de ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
Politică
UPDATE // Președintele Nicușor Dan a fost la Guvern înainte de ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
Politică
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
Ultima oră
11:11 - Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
11:05 - Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
10:50 - Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
10:46 - Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
10:42 - Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
10:37 - Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
10:20 - Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
10:10 - Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
10:10 - Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
10:08 - Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”