Adriean Videanu, fost primar general al Capitalei și fost ministru al Economiei, și soția sa, Miorița Videanu, urmează primească un pentru investiția familiei pregătită pe platforma Marmosim din Simeria.

Ce ajutor de stat va primi Videanu

Ce afacere are Videanu

Este vorba despre o fabrică de reciclare a deșeurilor rezultate din carierele de piatră naturală exploatate. Valoarea proiectului este de circa 40 milioane euro, urmând să genereze 72 de locuri noi de muncă.

Afacerea lui Videanu va fi sprijinită de stat cu 26,4 milioane euro, arată date consultate de

Potrivit sursei citate, comerciantul de materiale de construcții Adam Stone, controlat de Miorița Videanu, a închiriat de la Marmosim un teren cu o suprafață de circa 11.600 de metri pătrați, parte a platformei industriale de 5,1 hectare pe care funcționează fabrica din Simeria, cu scopul construcției unei noi unități de producție.

Adam Stone și-a adăugat noi obiecte de activitate printre care extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, fabricarea anvelopelor și a produselor din cauciuc, fabricarea tuburilor și profilelor din plastic sau fabricarea de produse ceramice.

Marmosim deține licențe de exploatare pentru 6 dintre cele mai importante cariere din domeniul extracției rocilor naturale din țară, mai informează profit.ro.

Andrei Videanu, fiul , e implicat în acționariatul Rom Waste Solutions, una dintre cele mai importante companii din domeniul managementului deșeurilor municipale și reciclării din România.

Profit.ro mai precizează că, prin PNRR, s-a propus finanțarea a 26 de fabrici de cu o sumă de 220 de milioane de euro.