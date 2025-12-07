Alegeri locale 2025: Procesul electoral a început încă de la primele ore ale dimineții și în județul Buzău, unde peste 360.000 de cetăţeni cu drept de vot sunt așteptați să își exprime opțiunea la urne pentru desemnarea noului președinte al Consiliului Județean. Scrutinul are loc în cadrul alegeri locale parțiale Buzău, un moment important pentru administrația județeană, urmărit atent și la nivel național.

Alegeri locale 2025: Câte secții de votare funcționează în județul Buzău

Autoritățile electorale au pus la dispoziție 424 de pe tot cuprinsul județului. Pentru desfășurarea scrutinului au fost tipărite și distribuite 398.829 de buletine de vot, astfel încât procesul să se desfășoare fără sincope.

Cine sunt candidații validați pentru conducerea CJ Buzău

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău a validat opt competitori care apar pe buletinele de vot. În ordinea tipărită pe buletin, candidații sunt:

Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoş-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL şi USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ştefăniţă Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acţiunea Conservatoare), Silviu Iordache (independent).

Alegeri locale 2025: Unde pot vota cetățenii și până la ce oră

Dreptul de vot poate fi exercitat doar la secția la care alegătorii sunt arondați conform domiciliului sau reședinței, stabilite cu cel puțin șase luni înainte de data scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025. Urnele rămân deschise până la ora 21:00.

Alegeri locale 2025: Ce acte sunt necesare pentru a vota

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil în ziua votării, după cum urmează: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

De ce este funcția de președinte CJ ocupată interimar

Conducerea Consiliului Județean Buzău este asigurată temporar de Adrian Petre. Schimbarea a apărut după ce fostul președinte, Lucian Romașcanu, ales în mai 2024, a fost numit în vara acestui an ca membru al Curții de Conturi Europene din partea României.

Alegeri locale 2025: În ce alte localități din țară au loc alegeri locale parțiale pentru funcția de primar

În mai multe județe din România, cetățenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noi primari, după ce posturile au devenit vacante din diverse motive, cum ar fi: condamnări, demisii, decese sau decizii ale instituțiilor statului.

În comuna Remetea (județul Bihor), fotoliul de primar a rămas liber după ce fostul edil, Adrian Ștefănică, a fost condamnat în iunie 2025 la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Potrivit publicației eBihoreanul, acesta a participat în anul 2021 la o partidă de vânătoare ilegală, în timpul căreia un pădurar a fost ucis accidental, informează .

În comuna Marga (Caraș-Severin), alegerile au fost declanșate după ce primarul Luca Mălăiescu a preluat mandatul de senator, ca urmare a alegerilor parlamentare din decembrie 2024.

Situații dramatice au dus la organizarea de noi alegeri și în Dobromir și Lumina (județul Constanța), unde ambii edili au decedat, lăsând comunitățile fără conducere locală.

În orașul Găești (Dâmbovița), primarul Grigore Gheorghe și-a pierdut funcția după ce Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil, motivând că, în perioada 2012–2015, acesta a ocupat simultan funcția de viceprimar și un post într-un consiliu de administrație, conform .

În comuna Valea Ciorii (Ialomița), încetarea mandatului a survenit după decesul primarului. Un caz similar s-a înregistrat și în comuna Vânători (Iași), unde edilul local a murit.

Totodată, în Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș), ambii primari, membri PNL, au ales să demisioneze, fapt ce a dus la vacantarea funcțiilor.

În comuna Cârța (Sibiu), mandatul primarului a încetat după ce ANI a constatat o stare de incompatibilitate, întrucât acesta a desfășurat activități comerciale în paralel cu funcția publică, potrivit publicației Știri de Sibiu.