B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)

Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)

Ana Maria
15 oct. 2025, 21:05
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Mai pot avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, în acest an ?
  2. Este posibil să existe un candidat comun pentru Primaria Capitalei?
  3. Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cine va fi candidatul PNL

Mai pot avea loc, în acest an, alegeri pentru Primăria Capitalei? Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei și despre candidați.

Mai pot avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, în acest an ?

Ciucu a afirmat că alegerile pot avea loc, dacă se ia o decizie cel târziu până vineri.

Ciprian Ciucu consideră că este posibil să avem alegeri cu candidați separați de la fiecare partid (USR, PNL, PSD), deoarece bucureștenii sunt atenți la politică și pot alege un candidat legitim.

O decizie trebuie luată cel târziu vineri. Potrivit lui Ciucu, joi va fi necesară o discuție „foarte, foarte serioasă” între liderii coaliției pe acest subiect legat de organizarea alegerilor.

“Eu cred că mai pot avea loc. Dacă se ia o decizie până vineri, cred că pot avea loc. În extremis … cu sau fără sprijinul Partidului Social-Democrat.

În ultimul timp, Partidul Social Democratic și-a schimbat discursul. N-a zis ‘nu mai vrem alegeri’, deși nu vor alegeri, dar trebuie să ne raportăm la discursul oficial. Și au zis vrem alegeri, dar nu vrem o coaliție în cadrul coaliției. Adică vrem alegeri, dar ori să avem un candidat comun cu toții ori are fiecare candidatul lui”, a precizat Ciucu.

Este posibil să existe un candidat comun pentru Primaria Capitalei?

Întrebat dacă e posibil să avem alegeri, în acest an, pentru Primaria Capitalei, cu un candidat comun, Ciprian Ciucu a răspuns:

“Asta nu cred că este posibil, dar e posibil să avem alegeri cu candidați de la fiecare partid. Da, pentru că pe București, unde oamenii sunt mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în politică, cred că se poate desprinde un candidat, care să fie legitim și care să conducă Bucureștiul”.

Chestionat dacă vom mai avea, în continuare, o coaliție de guvernare, dacă lucrurile vor sta așa, primarul Sectorului 6 a spus: “Păi de ce nu? Din moment ce singura condiție pusă de PSD este să nu fie izolat, nu văd de ce n-am putea avea, inclusiv coaliție la București”.

Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cine va fi candidatul PNL

Prim-vicepreședinte PNL a menționat că este posibil să fie el candidatul PNL pentru Primăria Capitalei ori poate fi alt candidat, dar numai dacă alegerile vor avea loc.

„Candidatul Partidului Național Liberal e posibil să fiu eu sau e posibil să fie altcineva, dar dacă vom avea alegeri. Dacă vom avea alegeri. Pentru că dacă nu vom avea alegeri, discuția este caducă. Am vorbit doar în această perspectivă. Astăzi este miercuri. Decizia trebuia să fi fost luată până astăzi. Mâine este joi. Poimâine este vineri. Deci, dacă vineri nu vom avea decizia, și vineri este la limită. Este la limită. Va trebui ca să discutăm mâine foarte, foarte serios pe acest subiect liderii coaliției. E foarte important, pentru că dăm un semnal prost.

Eu m-am poziționat aici nu că vreau eu ca să fiu primarul Capitalei. M-am poziționat și vreau ca de acum înainte să mă poziționez de partea corectă a lucrurilor, indiferent dacă mie sau partidului meu îi convine sau nu.

Vă dați seama că nu ne iau în serios inclusiv americanii, britanicii, partenerii europeni nu ne iau în serios, pentru că nu pot să zici ‘nu vreau să fac alegeri, pentru că nu vreau eu să fac alegeri’. Nu poți, ai o lege”, a mai precizat Ciucu.

Tags:
Citește și...
Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
Politică
Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
Politică
Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
Politică
Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Politică
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului
Politică
Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului
Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”
Politică
Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”
De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
Politică
De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Politică
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
Politică
Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
Politică
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
Ultima oră
22:11 - Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
22:07 - Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să ia măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui României
21:34 - Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
21:26 - Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
20:44 - Femeie de 61 de ani, victima unei escrocherii pe internet. Aceasta a pierdut peste 170.000 de euro. Cum s-a întâmplat totul
20:32 - Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
20:13 - O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
20:05 - Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
19:50 - Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
19:42 - Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”