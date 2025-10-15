Mai pot avea loc, în acest an, alegeri pentru Primăria Capitalei? Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei și despre candidați.

Mai pot avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, în acest an ?

Ciucu a afirmat că alegerile pot avea loc, dacă se ia o decizie cel târziu până vineri.

consideră că este posibil să avem alegeri cu candidați separați de la fiecare partid (USR, PNL, PSD), deoarece sunt atenți la politică și pot alege un candidat legitim.

O decizie trebuie luată cel târziu vineri. Potrivit lui Ciucu, joi va fi necesară o discuție „foarte, foarte serioasă” între liderii coaliției pe acest subiect legat de organizarea alegerilor.

“Eu cred că mai pot avea loc. Dacă se ia o decizie până vineri, cred că pot avea loc. În extremis … cu sau fără sprijinul Partidului Social-Democrat.

În ultimul timp, Partidul Social Democratic și-a schimbat discursul. N-a zis ‘nu mai vrem alegeri’, deși nu vor alegeri, dar trebuie să ne raportăm la discursul oficial. Și au zis vrem alegeri, dar nu vrem o coaliție în cadrul coaliției. Adică vrem alegeri, dar ori să avem un candidat comun cu toții ori are fiecare candidatul lui”, a precizat Ciucu.

Este posibil să existe un candidat comun pentru Primaria Capitalei?

Întrebat dacă e posibil să avem alegeri, în acest an, pentru Primaria Capitalei, cu un candidat comun, Ciprian Ciucu a răspuns:

“Asta nu cred că este posibil, dar e posibil să avem alegeri cu candidați de la fiecare partid. Da, pentru că pe București, unde oamenii sunt mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în politică, cred că se poate desprinde un candidat, care să fie legitim și care să conducă Bucureștiul”.

Chestionat dacă vom mai avea, în continuare, o coaliție de guvernare, dacă lucrurile vor sta așa, primarul Sectorului 6 a spus: “Păi de ce nu? Din moment ce singura condiție pusă de PSD este să nu fie izolat, nu văd de ce n-am putea avea, inclusiv coaliție la București”.

Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cine va fi candidatul PNL

Prim-vicepreședinte PNL a menționat că este posibil să fie el candidatul PNL pentru Primăria Capitalei ori poate fi alt candidat, dar numai dacă alegerile vor avea loc.

„Candidatul Partidului Național Liberal e posibil să fiu eu sau e posibil să fie altcineva, dar dacă vom avea alegeri. Dacă vom avea alegeri. Pentru că dacă nu vom avea alegeri, discuția este caducă. Am vorbit doar în această perspectivă. Astăzi este miercuri. Decizia trebuia să fi fost luată până astăzi. Mâine este joi. Poimâine este vineri. Deci, dacă vineri nu vom avea decizia, și vineri este la limită. Este la limită. Va trebui ca să discutăm mâine foarte, foarte serios pe acest subiect liderii coaliției. E foarte important, pentru că dăm un semnal prost.

Eu m-am poziționat aici nu că vreau eu ca să fiu primarul Capitalei. M-am poziționat și vreau ca de acum înainte să mă poziționez de partea corectă a lucrurilor, indiferent dacă mie sau partidului meu îi convine sau nu.

Vă dați seama că nu ne iau în serios inclusiv americanii, britanicii, partenerii europeni nu ne iau în serios, pentru că nu pot să zici ‘nu vreau să fac alegeri, pentru că nu vreau eu să fac alegeri’. Nu poți, ai o lege”, a mai precizat Ciucu.