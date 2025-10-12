Alegerile din București, pentru funcția de primar genera, vor fi amânate pentru primăvară din cauza blocajului PSD. Acuzațiile vin din partea primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Alegerile din București se amână

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că programată pentru luni 13 octombrie a fost amânată. El susține că ar fi vorba despre un aranjament pus la cale de PSD pentru a amâna alegerile din București. Politicianul penelist susține că săptămâna s-a stabilit ca partidele coaliției să se întâlnească luni.

„Înţeleg că mâine (luni, 13 octombrie – n. red.) nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliţie, aşa cum am agreat săptămâna trecută. În această situaţie, cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populaţiei, în ”, a transmis Ciucu într-o postare pe Facebook.

Primarul Sectorului 6 a acuzat „o urzeală”, un joc regizat pentru a duce la amânarea unei deciziii. El a spus că într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile și trebuie organizate conform legii și a calendarului stabilit, iar nu așa cum convine unuia sau altuia.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă şaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democraţie este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democraţie alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a mai scris Ciucu.

Ciucu descoperă alegerile principiale, simbolice

În postarea pe care a făcut-o, Ciprian Ciucu a afirmat că nu a făcut aceste acuzații, la adresa PSD, pentru că ar fi interesat de scaunul de primar general. Numele său este vehiculat, însă, ca favorit pentru o candidatură din partea PNL la alegerile din București.

„Nu este despre asta. Nu vânez în general funcţii (deşi despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcţii) şi nu este despre intenţia mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului Bucureşti. Şi nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie. Spun ceea ce spun pentru că trebuie spus şi trebuie să rămână măcar aceste cuvinte spuse”, a mai spus politicianul.

Ciprian Ciucu susține că este vorba despre alegeri „principiale, simbolice”. Ciprian Ciucu a menţionat că „alegerile care nu vor mai exista de la Bucureşti” nu sunt despre el, nu sunt despre vreun alt candidat „mai mult sau mai puţin merituos sau legitim”. Acestea sunt despre bucureşteni şi despre români.

„Pentru mine a trecut vremea alegerilor pragmatice, am cam demonstrat ce pot şi cine sunt. Acum a venit vremea alegerilor principiale, simbolice, am de reconfirmat că am rămas cel care am fost dintotdeauna. Avem nevoie de alegeri la Bucureşti pentru că Bucureştiul şi România au nevoie în această perioadă de un primar legitim, de un simbol al democraţiei liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulţi primari ai capitalelor europene şi ai marilor oraşe rămân redute ale democraţiei liberale şi ale pluripartitismului (arestaţi sau nu de preşedinţi autoritari sau populişti”, a continuat acesta.

Precizările lui Bolojan despre alegerile din București

Într-un interviu la B1 TV, premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta nu mai pot fi organizate alegerile din București decât dacă săptămâna viitoare se va adopta o hotărâre de în acest sens.

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti. Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”, a afirmat premierul.

El își exprima speranța că polițicienii coaliției se vor întâlni și vor ajunge la un acord cu privire la organizarea . Pe de altă parte, Bolojan spunea că nu va forța o decizie în coaliție pentru a nu tensiona și mai mult lucrurile.

„Dar cred că şi aşa în coaliţie lucrurile au o anumită dinamică. Nu e uşor să menţii coerenţa şi solidaritatea unei coaliţii de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenţia lui la electorat, la ceea a spus în ultima perioadă şi atunci asta ar fi, să spunem, o tensiune suplimentară. Trebuie bine analizat şi sper că săptămâna viitoare să luăm o decizie într-o formă sau alta şi cetăţenii Capitalei vor şti despre ce este vorba”, spunea Ilie Bolojan.