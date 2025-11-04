Anca Alexandrescu a discutat despre relația cu Călin Georgescu. Candidata AUR la Primăria București a declarat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie.

Anca Alexandrescu, despre relația cu Călin Georgescu. Ce a spus candidata AUR

Tocmai din acest motiv, spune Alexandrescu, nu ar fi îndrăznit niciodată să-i ceară sprijinul în mod direct pentru campanie.

„Eu am știut dinainte că domnul Georgescu o să facă această declarație, noi avem o relație de prietenie. Eu n-aș fi îndrăznit niciodată să mă duc la domnul Georgescu să-i cer să mă susțină”, a spus candidata AUR, potrivit .

Declarația vine după ce Georgescu a refuzat să susțină vreun candidat la , gest interpretat în spațiul public ca o distanțare față de foștii săi colaboratori din zona suveranistă.

Ce spune Anca Alexandrescu despre colaborarea cu suveraniștii

Anca Alexandrescu a subliniat că tot ceea ce a făcut în ultimul an, inclusiv colaborările cu Călin Georgescu și George Simion, s-a bazat pe convingeri personale și nu pe calcule politice.

„Tot ce am făcut în ultimul an, alături de suveraniști și de domnii Georgescu și Simion, am făcut-o pentru că am crezut în acest lucru și am crezut în sinceritate”, a mai spus aceasta.

Prin aceste precizări, candidata AUR a încercat să se distanțeze de ideea că apropierea sa de Georgescu ar fi avut scop electoral. Ea a insistat că a fost vorba despre valori comune și idealuri legate de „suveranism”.

Cum răspunde acuzațiilor că l-a invitat în emisiuni pe Călin Georgescu doar pentru audiență

Alexandrescu a respins acuzațiile potrivit cărora l-ar fi invitat pe Călin Georgescu în emisiunile sale doar pentru a obține audiență. Ea a afirmat că nu ar fi făcut niciodată un astfel de gest oportunist.

Candidata AUR consideră că mesajele lui Călin Georgescu inspiră o parte importantă a electoratului naționalist, dar subliniază că implicarea ei alături de acesta nu are legătură cu strategii mediatice sau electorale.

„Sunt mulți care mă acuză că l-am chemat pe domnul Georgescu ca să fac audiență. Eu n-aș fi îndrăznit niciodată să-i cer așa ceva, pentru că am fost cea mai mare susținătoare a turului doi înapoi. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva. Nu putem rămâne în fața ecranelor și telefoanelor și să ia ăștia tot! Ajungem ca USR să ia cu 9% întreagă țară!”, a mai declarat aceasta.