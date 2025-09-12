B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Alexandru Muraru (PNL) despre pensiile magistraților: O reformă echilibrată e în favoarea justiției. Guvernul corectează asimetriile și asigură sustenabilitatea statului

Alexandru Muraru (PNL) despre pensiile magistraților: O reformă echilibrată e în favoarea justiției. Guvernul corectează asimetriile și asigură sustenabilitatea statului

B1.ro
12 sept. 2025, 13:50
Alexandru Muraru (PNL) despre pensiile magistraților: O reformă echilibrată e în favoarea justiției. Guvernul corectează asimetriile și asigură sustenabilitatea statului
Sursa foto: Alexandru Muraru / Facebook

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, afirmă că reforma pensiilor de serviciu pentru magistrați este un pas necesar pentru consolidarea credibilității statului și pentru echilibrarea sistemului public de pensii. Într-un articol de opinie publicat pe Digi24, Muraru subliniază că pe 24 septembrie Curtea Constituțională a României (CCR) va decide asupra unei legi care nu vizează doar o corecție tehnică, ci și „un model de conviețuire între puteri”.

Alexandru Muraru arată că Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament pe acest subiect și a transmis un mesaj clar: „Fără această reformă, nu putem vorbi serios despre guvernare responsabilă”. El subliniază faptul că reforma urmează în același timp și logica de a susține finanțele publice ale țării, iar o reformă echilibrată „e, de fapt, în favoarea justiției”, fiindcă readuce lucrurile la normal.

Muraru consideră că pensiile de serviciu ale magistraților trebuie să rămână „ridicate, dar rezonabile”, pentru a reflecta responsabilitatea profesiei, dar și pentru a păstra echitatea socială. În opinia sa, reforma promovată de Guvern e un efort de a transforma o excepție într-o prevedere rezonabilă. „Suntem, fără rezerve, de partea ideii că Guvernul trebuie să corecteze asimetriile și să pună rânduială într-un domeniu sensibil. Nu pentru a „învinge” Justiția, ci pentru a salva încrederea publică și sustenabilitatea statului”, precizează vicepreședintele Partidului Național Liberal.

Reamintim că CCR urmează să judece pe data de 24 septembrie sesizarea primită de la Înalta Curte de Casație și Justiție pe tema legii privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul României și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

