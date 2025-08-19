Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”

Alexandru Nazare, , a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, marți seara, în care a vorbit despre pachetele fiscal-bugetare adoptate de Guvern.

Nazare a specificat de ce România se confruntă acum cu această situație, dar și cât de esențiale sunt aceste măsuri, deoarece „corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului”.

Cuprins:

Ministrul Finanțelor: „În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană”

Alexandru Nazare: „Fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare și mai puțin către plata dobânzilor”

a abordat problematica care pune pe jar milioane de români, în acest moment. Măsurile luate de Guvernul Bolojan nu sunt pe placul multora dintre cetățenii României, iar Nazare a venit cu explicație în acest sens.

„Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă şi îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecări de discurs şi direcțiile de distragere a atenției de la adevărurile economice de bază.

De ce suntem nevoiți să luăm acum măsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toți?

În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodată şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat – dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui.

De ce contează acest lucru pentru fiecare dintre noi? Pentru că un deficit mare înseamnă:

– mai multă datorie publică – costuri mai mari cu dobânzile – care sunt plătite din taxele noastre – şi mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă şi alte oportunități

Cât de departe suntem de vecinii noştri europeni? Cu o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar.

Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii”, se arată în lui Alexandru Nazare. Alexandru Nazare: „Fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare și mai puțin către plata dobânzilor”

De asemenea, politicianul a menționat că ceea ce se întâmplă acum este „singura cale” pentru ca finanțele României să se stabilizeze. Acesta consideră că numai prin aceste metode, țara va crește rapid și sănătos, din punct de vedere economic. „De aceea, pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale: corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare şi un nivel de trai mai bun pentru toți și mai puțin către plata dobânzilor.