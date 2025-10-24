Alexandru Rogobete, a anunțat noi măsuri. Acesta a afirmat că se vor implementa servicii medicale de prevenție, pentru toți oamenii, chiar și în zonele rurale, unde este destul de dificil de ajuns. Ministrul a explicat că misiunea primordială pe care Ministerul Sănătății o are, în acest moment, este aceea de a venit în ajutorul românilor de peste tot din țară. Rogobete: „Construim un sistem medical devotat în totalitate oamenilor și nevoilor lor” Rogobete a precizat că vor fi organizate cabinete medicale de prevenție și screening pentru boli grave, iar acest lucru se va întâmpla în parteneriat cu asociații și organizații locale. „Servicii medicale de prevenție pentru toți românii, chiar și în zonele rurale greu accesibile. Aceasta nu este o aspirație, ci misiunea noastră primordială. De aici începem să construim punți de încredere și un sistem medical devotat în totalitate oamenilor și nevoilor lor.

Extinderea rețelei caravanelor medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS reprezintă următorul pas firesc în direcția potrivită. Mai exact, cabinetele medicale mobile de prevenție și screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale în parteneriat cu asociații și organizații locale.

Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, cât și procedurile diagnostice și terapeutice. Serviciile vor fi acordate de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate”, a transmis Rogobete pe pagina de

Ministrul Sănătății: „Aceste investigații medicale sunt destinate atât pacienților asigurați, cât și celor neasigurați”

Un aspect foarte important de menționat este că oamenii, asigurați sau nu, deopotrivă, vor putea beneficia de aceste servicii, conform spuselor șefului de la Sănătate.

Acesta a pus accent pe accesul la sănătate pe care fiecare cetățean român trebuie să îl aibă, indiferent de mediuș de proveniență sau de situația financiară pe care o are.

„Mai mult, extindem rețeaua de autospeciale (cabinete medicale mobile) pentru screening oncologic, cu precădere în zone în care populația nu are acces la servicii medicale. Aceste investigații medicale sunt destinate atât pacienților asigurați, cât și celor neasigurați, indiferent de zona de reședință.

Prin dezvoltarea acestor tipuri de servicii, oferim acces la sănătate pentru toți românii, indiferent de locul în care trăiesc sau de situația materială. Pentru că așa este echitabil și corect.