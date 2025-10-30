Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis un mesaj astăzi, la zece ani de când a avut loc tragedia de la Colectiv. În urma acelui incident , iar asta nu poate fi dat uitării.

Întreaga Românie a fost zguduită: familii îndoliate, privind neputincioase, pacienți cu arsuri extrem de grave, fără a avea un centru de mari arși unde să se poată trata și zeci de tineri care nu au mai apucat să își spună povestea de viață.

Ce mesaj a transmis ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, subliniind faptul că, deși anii au trecut, ceea ce s-a întâmplat nu a fost uitat. Ministrul a declarat că nu știe și nici nu poate înțelege de ce nu a fost începută construcția centrelor de mari arși până acum șapte ani.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani – atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Simt rușine uneori. O rușine grea, pentru nepăsare și indolență. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri. (…) Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme”, a transmis Rogobete pe

Ce promisiune a făcut Rogobete

Ministrul a făcut și o promisiune celor care astăzi, din păcate, nu mai sunt printre noi. Acesta a spus că aceste centre de mari arși, atât de necesare, vor exista, iar românii vor putea fi tratați așa cum merită.

„Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult”, se mai arată în postarea acestuia.