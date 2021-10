Alin Nica, despre criza din Timișoara: Administrația Fritz a făcut datorii de 240 milioane lei la Colterm în doar nouă luni și și-a tăiat craca de sub picioare când a băgat-o în insolvență. Să solicite imediat un credit la Trezorerie (VIDEO)

Alina Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a vorbit despre criza din Timișoara, unde perspectivele pentru a asigura căldură locuitorilor de luni încolo sunt incerte. Liberalul l-a criticat pe Dominic Fritz și spune că soluția urgentă ar fi să solicite un credit la Trezorerie pentru a debloca relația cu furnizorii.

La „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, joi seară, pe B1 TV, președintele PNL Timiș a explicat că administrația Fritz a făcut la Colterm datorii de 240 de milioane de lei în doar nouă luni de funcționare, ceea ce a afectat și mai tare situația societății.

„Sperăm ca Primăria Timișoara să găsească o soluție până luni și să convingă un furnizor să încheie un contract pe termen mai lung. Primăria și-a tăiat craca de sub picioare când a băgat societatea Colterm în insolvență, acum două săptămâni. Acest lucru a făcut ca toți furnizorii să se ferească de a mai semna un nou contract fiindcă se tem că nu vor primi banii, mai ales că există o prevedere în Legea energiei care spune că dacă un furnizor are un contract valabil la 1 noiembrie, nu mai poate să sisteze alimentarea cu gaz până la finalul sezonului rece. Ar rămâne furnizor captiv cum este Romgaz la București”, a declarat președintele CJ Timiș.

Oficialul spune că i-a oferit soluții lui Dominic Fritz încă din luna februarie și i-a propus una chiar și acum.

„Primăria are o soluție. Așa cum i-am dat două soluții domnului primar în februarie, când l-am dus la Transgaz să facă rost de gaz mai ieftin înțepându-se direct în rețeaua de transport națională, la fel și acum îi dau o soluție urgentă și o poate face, să solicite imediat un credit prin Trezorerie astfel încât să prezinte o garanție în fața potențialilor furnizori că are lichiditatea pentru a încheia un nou contract pe un termen mai lung și să plătească în avans, pentru că asta cer toți furnizorii, plata în avans. Noi am ajutat, împreună cu Ministerul Energiei, semnarea chiar și a acestui contract pe trei zile. Din păcate, avea posibilitatea să semneze un contract pe cel puțin două săptămâni, dar a dat cu piciorul în acea variantă pentru că a cerut mult mai mult. Adică tu ai oprită căldura în oraș și negociezi cu furnizorul la sânge, deci n-am înțeles această atitudine total păguboasă a primarului Fritz”, a adăugat Alin Nica.

Referitor la datoriile Colterm, el a precizat: „La preluarea mandatului, în 2012, Colterm avea 300 de milioane de lei datorii istorice. Administrația liberală a plătit peste 100 de milioane din aceste datorii istorice, din care 81 de milioane au venit de la Guvernul Ponta, în toți acești opt ani de zile. Vine administrația Fritz – în doar nouă luni de funcționare a făcut datorii de 240 de milioane de lei, 31 de milioane la ANAF, 107 milioane prin acea amendă istorică primită de Colterm pentru neachiziționarea certificatelor verzi, 60 de milioane certificatele care trebuiau achiziționate, la E.ON 12 milioane și la alți furnizori încă 30 de milioane”.