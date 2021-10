Alin Nica: Dominic Fritz n-a făcut nicio provizie ca să asigure aprovizionarea cu cărbune și gaz pentru iarnă. Îi este frică de presă și de oamenii din Timișoara / Sunat la „Bună, România!”, edilul nu a răspuns (VIDEO)

Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, nu a făcut nicio provizie ca să asigure aprovizionarea societății Colterm cu cărbune și cu gaz pentru iarna care vine, a declarat Alin Nica, președintele PNL Timiș, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Declarația liberalului vine în contextul în care Timișoara a rămas fără apă caldă și căldură timp de o noapte, situație care a afectat inclusiv spitalele municipiului. Între timp a fost găsită o soluție temporară pentru furnizarea căldurii. Liberalul Alin Nica spune că această criză a fost generată de multiplele decizii greșite pe care le-a luat administrația publică locală.

Alin Nica, pe B1 TV: Primarului Dominic Fritz îi este frică de presă și de oamenii din Timișoara

„Eu am fost primar într-o comună de lângă Timișoara și, deși m-am născut la Timișoara și am locuit acolo mare parte din viață, am învățat câteva lucruri – că vara îți faci provizii pentru iarnă ca iarna să nu suferi. Ei bine, primarul Dominic Fritz al Timișoarei nu a făcut nicio provizie să asigure aprovizionarea societății Colterm cu cărbune și cu gaz pentru iarna care vine. Acest lucru a dus, practic, la imposibilitatea societății de a furniza agent termic pentru populație. Mai mult decât atât, ca să își taie orice șansă de a mai obține bunăvoința furnizorilor de gaz sau de cărbune, a băgat societatea în insolvență acum două săptămâni, or când bagi societatea în insolvență clar că ai subminat orice șansă de a mai discuta cu furnizorii să îți dea pe datorie gaz sau cărbune”, a declarat președintele PNL Timiș.

Furnizorii vor banii jos, însă Primăria Timișoarei nu își permite să suporte zilnic aceste costuri, a explicat Alin Nica.

„Toți cer banii jos. Ei bine, primăria n-are bani jos ca să plătească zi de zi aceste costuri. Tot acest management defectuos, aceste decizii greșite luate de administrația publică locală au dus la situația în care ne aflăm – evident, suprapusă peste criza gazelor, dar ca să vedeți, o altă decizie proastă a fost să se bazeze doar pe gaz, când cărbunele n-a crescut așa cum a crescut gazul și puteau să facă eventual un mix și să aibă o variantă de rezervă, dar ei n-au gândit în direcția aceasta pentru că ei se bazau pe faptul că dacă ard cărbune, trebuie să plătească certificate verzi. Ei bine, acum, în momentul de față, la prețul la care este gazul, e mai ieftin să arzi cărbune și să plătești certificate verzi decât să cumperi gaz”, a adăugat liberalul.

În timpul dialogului cu Alin Nica a fost sunat și Dominic Fritz pentru a-și expune punctul de vedere, însă primarul nu a răspuns.

„Nu o să vă răspundă. Nu va răspunde, îi e frică de presă, îi e frică de oamenii din Timișoara”, a spus liberalul.