Alina Gorghiu și-a șters postarea în care condamna atacul mafiei pădurilor asupra activiștilor de mediu: „Ce se poate înțelege din asta? Gheorghe Flutur e în #echipacâștigătoare”

Senatoarea PNL Alina Gorghiu și-a șters de pe pagina de Facebook postarea în care condamna agresiunile la are au fost supuși un activist de mediu și doi jurnaliști, în timp ce filmau un documentar, într-o pădure din Suceava, despre tăierile ilegale de păduri din România.

Județul Suceava este condus de ani buni de colegul ei de partid, Gheorghe Flutur. La alegerile locale de anul trecut, acesta a câștigat al treilea mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava. De când Flutur conduce Suceava, nu s-au mișcat prea multe în județ. Ceva, totuși, a prosperat – mafia pădurilor. Gorghiu și Flutur îl susțin pe premierul Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL.

Gorghiu a șters postarea în care denunța agresiunea petrecută în Suceava

„Acum 30 de minute pe pagina Alinei Gorghiu era stirea cu jurnalisti batuti in padure si cerea autoritatilor sa isi faca treaba. (Imi pare rau ca nu am facut screenshot) si spunea ca nu asa ar trebui sa facem tocmai in ziua in care UE cere protectie sporita jurnalistilor.

Acum dintr-un motiv sau altul a disparut si a fost inlocuit cu o postare despre o plangere penala pentru aia de la AUR care cica l-au agresat pe Roman.

Ce se poate intelege din asta? Gheorghe Flutur este in echipa castigoare, keep that in mind. Voi ce credeti?”, a scris un utilizator Reddit Romania, citat de aktual24.ro.

Postarea chiar nu mai e, în schimb sunt o mulțime de comentarii lăsate de români revoltați.

„Ce ne spui despre taierile ilegale de padure, facute de familia ta in 2020??…pentru asta nu luati masuri in privinta taierilor ilegale, sunteti in aceeasi gasca…mi-e o mare scarba cand te aud de interesul cetateanului!!!….”

„Despre taierile ilegale ale padurilor, despre agresiunile mafiei asupra activistilor de mediu si asupra reporterilor si cameramanilor nu va intereseaza ? Ati auzit ? Sau va faceti ca ploua ?”

Între timp a reacționat Ramona Chiriac, șefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Aceasta a susținut că autoritățile române trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea libertății presei: „Este inadmisibil să fii atacat în timp ce îți faci meseria”.