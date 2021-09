Alina Gorghiu: USR PLUS e în momentul acesta un partid-balama dispus să colaboreze azi cu PNL, mâine cu PSD, numai pentru interesele liderilor săi. În Parlament e o competiție a moțiunilor de cenzură (VIDEO)

Senatoarea Alina Gorghiu, vicepreședintă PNL, spune că liberalii încă mai speră că USR PLUS va redeveni „un partid atent la programul dreptei” după finalizarea alegerilor interne, unde Dacian Cioloș și Dan Barna se confruntă pentru președinția partidului. „Noi avem un președinte de partid proaspăt legitimat prin votul delegaților, negocierile nu pot avea loc nici cu șantaj din partea USR PLUS, nici cu șantaj din partea noastră”, a spus ea la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, joi seară, pe B1 TV.

„Pentru noi să știți că, independent de această competiție a moțiunilor de cenzură din Parlament, apropo de faptul că vorbeați dumnevoastră de certitudini, singura noastră certitudine și singura realitate, în afara zgomotului din Parlament, repet, este faptul că avem un Guvern care funcționează. Spuneați dumneavoastră că nu sunt foarte multe certitudini, eu vă spun că e certitudine faptul că am reușit să alocăm 460 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru medicamente și pregătirea paturilor ATI, că doamna ministru USR PLUS n-a pregătit acest lucru, dar a plecat criticând, că suntem cu măsurile privitoare la șomajul tehnic pentru cei afectați de pandemie în curs, că acordăm aceleași zile libere plătite pentru părinții care vor sta acasă cu copiii, că avem grijă ca unitățile HoReCa să rămână deschise indiferent de incidență, sigur, așa cum spunea colegul dumneavoastră de platou, cu condiția vaccinării personalului, că ținem școlile deschise, de asemenea, indiferent de incidența cazurilor, că ne preocupăm de PNRR. Asta e realitatea, cea care contează”, a declarat vicepreședinta PNL.

Alina Gorghiu spune că declarațiile lui Dan Barna „sunt mai puțin importante” decât realitatea cu care se confruntă România.

„Dacă îmi permiteți să vă spun cum văd eu situația politică, pentru că n-avem cum să evităm comentariile pe acest aspect, văd un USR PLUS care în momentul acesta e un partid-balama dispus să colaboreze azi cu PNL, mâine cu PSD, numai pentru interesele liderilor săi. Eu și colegii mei din PNL încă sperăm ca USR PLUS, după ziua de duminică, când înțelegem că au congres cu mare miză din pricina căruia și-au radicalizat toate mesajele raportat la guvernare și la PNL, să redevină un partid atent la programul dreptei, atent la reformele asumate de toți în programul de guvernare, pentru că așa au promis dânșii electoratului, ca noi, și vom merge cu Florin Cîțu în formula de discuții după acest congres. Noi avem un președinte de partid proaspăt legitimat prin votul delegaților, negocierile nu pot avea loc nici cu șantaj din partea USR PLUS, nici cu șantaj din partea noastră. Avem o propunere, aceea de a avea premier, că aparține PNL, suntem peste 60% din această coaliție guvernamentală și, conform algoritmului, noi propunem primul-ministru, este dreptul domniilor lor să propună miniștri pe ministerele vacante, sau dacă doresc o renegociere… După ce votează moțiunea de cenzură, deja devine o problemă”, a adăugat senatoarea liberală.