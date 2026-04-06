Alte scene halucinante în Parlamentul României. Deputatul PNL Ionel Bogdan a fost surprins înjurând la microfon (VIDEO)

Deputatul PNL Ionel Bogdan a fost surprins la microfon rostind o expresie vulgară. Se întâmpla în timpul dezbaterilor privind bugetul pe 2026. Dezbateri care, de altfel, ne-au oferit un circ total.

Înjurături în Parlamentul României

Într-un videoclip transmis live de , Ionel Bogdan, aflat la pupitrul din plen, este întrerupt de o persoană care se apropie de el, moment în care își acoperă microfonul pentru a discuta.

În timp ce Natalia Intotero, președinta de ședință, îi atrăgea atenția că dezbaterile sunt la un alt punct de pe ordinea de zi, decât la ce făcea referire Ionel Bogdan, deputatul PNL a folosit o expresie vulgară (… mea!) în discuția cu persoana respectivă.

Probabi că ce îi spune Intotero l-a enervat atât de tare încât a și gesticulat când înjura. Așa că a lăsat microfonul descoperit, iar parlamentarii din plen au putut să se delecteze cu limbajul evoluat al liberalului.

Votul pe buget, un circ total

De altfel, tot parcursul bugetului prin Parlament a fost un circ total. Grindeanu l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu, Bolojan i-a transmis șefului PSD să îi fie rușine.

„A venit timpul să se înțeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul marelui Conducător. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord.

Eu cred că stabilitatea înseamnă să îți respecți partenerii. Și să lucrezi pentru români! Astăzi ne întoarcem din păcate în anii 90. Doar în haosul de după Revoluție, s-a mai văzut adoptarea unui Buget la mijlocul lunii martie.” .

„Dacă nu-i știam pe vorbitori, nu ştiam cine e în guvernare şi cine e în opoziţie. Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii din Guvern şi mai ales la colegii de la PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis că niciunde nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate”, .