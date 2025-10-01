B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Proiect de lege: jignirea unui funcționar poate fi pedepsită cu amendă. Ce riscă cetățenii

Proiect de lege: jignirea unui funcționar poate fi pedepsită cu amendă. Ce riscă cetățenii

Iulia Petcu
01 oct. 2025, 23:02
Proiect de lege: jignirea unui funcționar poate fi pedepsită cu amendă. Ce riscă cetățenii
sursa foro: freepik
Cuprins
  1. Ce prevede noua propunere legislativă
  2. Cine ar beneficia de protecție și de ce este contestată legea
  3. Ce urmează pentru acest proiect

Românii ar putea plăti amenzi uriașe pentru un comportament catalogat drept „nepoliticos” față de angajații statului. Un proiect legislativ depus la Senat de mai mulți parlamentari UDMR și ai grupului minorităților propune sancțiuni de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care se adresează într-un mod considerat provocator sau agresiv. Inițiativa a stârnit imediat controverse, atât prin valoarea sancțiunilor, cât și prin formulările considerate vagi și greu de aplicat obiectiv.

Ce prevede noua propunere legislativă

Modificarea vizează Legea 61/1991, care reglementează faptele ce afectează liniștea și ordinea publică. Textul ar introduce un articol nou, prin care se sancționează orice manifestare lipsită de respect față de instituții și funcționarii lor: Art. 2, punctul 13’) ”Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituțiile publice, contrar obligației cetățenilor de a adopta o conduită civilizată și respectuoasă, în scopul menținerii unui climat de ordine și liniște publică”.

Amenda propusă variază între 5.000 și 20.000 de lei, iar în cazul în care fapta se repetă în 24 de ore, persoana ar putea fi evacuată de poliție sau de pază din instituția respectivă. Art. 3, punctul g) ”(…se pedepsește) cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei cele prevăzute la pct 13’0, 22), 23’) și 23’’)”.

Cine ar beneficia de protecție și de ce este contestată legea

Categoria vizată este extrem de largă: de la funcționari ai administrației publice și polițiști, până la medici din spitale publice  și cadre didactice. ONG-urile atrag însă atenția că doar angajații statului ar primi o astfel de protecție, în timp ce salariații din mediul privat, care interacționează și ei zilnic cu publicul sunt excluși.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) avertizează că termenii utilizați, precum „lipsă de respect” sau „comportament provocator”, sunt prea interpretabili. În opinia organizației, un cetățean ar putea fi amendat chiar și pentru tonul ridicat atunci când depune o reclamație sau formulează o plângere. 

„Dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate, atitudinea sa neconformă va putea fi calificată tot ca manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”, se arată în opinia transmisă, potrivit Capital.ro.

Criticii atrag atenția că propunerea poate restrânge un drept fundamental: libertatea de exprimare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în numeroase cauze că cetățenii au dreptul să critice autoritățile, inclusiv prin exprimări dure sau care pot deranja. „Dezbaterea liberă și viguroasă pe teme de interes public este esența unei societăți democratice”, reamintește APADOR-CH.

Astfel, o lege care sancționează opinii sau nemulțumiri exprimate într-un registru mai ferm riscă să devină un instrument de intimidare și cenzură, mai ales într-un context în care autoritățile ar avea puterea de a decide ce înseamnă sau nu „respect”.

Ce urmează pentru acest proiect

Proiectul de lege va intra în dezbaterea Senatului, unde va fi analizat și eventual amendat. Până la un vot final, discuțiile rămân aprinse, iar societatea civilă cere clarificarea termenilor și o protecție echilibrată între drepturilor cetățenilor și necesitatea de a menține un climat civilizat în instituțiile statului. 

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Guvernul României a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul de Finanțe a dat toate detaliile: „Aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat” (VIDEO)
Politică
Guvernul României a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul de Finanțe a dat toate detaliile: „Aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat” (VIDEO)
Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)
Politică
Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)
Cum arată planul lui Călin Georgescu? Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte
Politică
Cum arată planul lui Călin Georgescu? Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte
Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
Politică
Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
Politică
Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Politică
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
Politică
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Politică
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Politică
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”
Politică
Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”
Ultima oră
23:30 - România continuă să cucerească turiștii străini: „Este o comoară ascunsă”. Ce l-a impresionat pe un american la țara noastră
22:58 - „Frustrați”. Tatăl lui David Popovici, managerul Mihai Popovici, răspunde acuzațiilor ce-i sunt aduse la CS Dinamo
22:48 - O româncă stabilită în Italia a fost jefuită și aruncată dezbrăcată în stradă, dintr-o ambulanță. Cine este autorul faptelor
22:21 - Un animal pe cale de dispariție a ajuns la grădina zoologică din Târgu-Mureș. Câte exemplare mai există
22:02 - Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie la Londra. Cum a reacționat Ioana Stan
22:00 - Trucuri să economisești bani chiar și pe final de an, în plin sezon al cadourilor. Sfaturile specialistului
21:54 - Cum să cureți corect televizorul și să-i prelungești viața? Ce greșeli trebuie să eviți
21:40 - Prețurile chiriilor din marile orașe au explodat. De câți bani are nevoie, lunar, un student pentru a se întreține
21:34 - Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
20:59 - Mare atenție! Ce boli grave pot ascunde cearcănele