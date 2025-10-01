Românii ar putea plăti amenzi uriașe pentru un comportament catalogat drept „nepoliticos” față de angajații statului. Un depus la Senat de mai mulți parlamentari UDMR și ai grupului minorităților propune sancțiuni de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care se adresează într-un mod considerat provocator sau agresiv. Inițiativa a stârnit imediat controverse, atât prin valoarea sancțiunilor, cât și prin formulările considerate vagi și greu de aplicat obiectiv.

Ce prevede noua propunere legislativă

Modificarea vizează , care reglementează faptele ce afectează liniștea și ordinea publică. Textul ar introduce un articol nou, prin care se sancționează orice manifestare lipsită de respect față de instituții și funcționarii lor: Art. 2, punctul 13’) ”Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituțiile publice, contrar obligației cetățenilor de a adopta o conduită civilizată și respectuoasă, în scopul menținerii unui climat de ordine și liniște publică”.

Amenda propusă variază între 5.000 și 20.000 de lei, iar în cazul în care fapta se repetă în 24 de ore, persoana ar putea fi evacuată de poliție sau de pază din instituția respectivă. Art. 3, punctul g) ”(…se pedepsește) cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei cele prevăzute la pct 13’0, 22), 23’) și 23’’)”.

Cine ar beneficia de protecție și de ce este contestată legea

Categoria vizată este extrem de largă: de la funcționari ai administrației publice și polițiști, până la medici din spitale publice și cadre didactice. ONG-urile atrag însă atenția că doar angajații statului ar primi o astfel de protecție, în timp ce salariații din mediul privat, care interacționează și ei zilnic cu publicul sunt excluși.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) avertizează că termenii utilizați, precum „lipsă de respect” sau „comportament provocator”, sunt prea interpretabili. În opinia organizației, un cetățean ar putea fi amendat chiar și pentru tonul ridicat atunci când depune o reclamație sau formulează o plângere.

„Dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate, atitudinea sa neconformă va putea fi calificată tot ca manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”, se arată în opinia transmisă, potrivit Capital.ro.

Criticii atrag atenția că propunerea poate restrânge un drept fundamental: libertatea de exprimare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în numeroase cauze că cetățenii au dreptul să critice autoritățile, inclusiv prin exprimări dure sau care pot deranja. „Dezbaterea liberă și viguroasă pe teme de interes public este esența unei societăți democratice”, reamintește APADOR-CH.

Astfel, o lege care sancționează opinii sau nemulțumiri exprimate într-un registru mai ferm riscă să devină un instrument de intimidare și cenzură, mai ales într-un context în care autoritățile ar avea puterea de a decide ce înseamnă sau nu „respect”.

Ce urmează pentru acest proiect

Proiectul de lege va intra în dezbaterea , unde va fi analizat și eventual amendat. Până la un vot final, discuțiile rămân aprinse, iar societatea civilă cere clarificarea termenilor și o protecție echilibrată între drepturilor cetățenilor și necesitatea de a menține un climat civilizat în instituțiile statului.