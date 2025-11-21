ANALIZĂ: Dubla măsură a lui Nicușor Dan. Ludovic Orban dat afară, penalul Vlad Voiculescu, păstrat. Ambii au făcut același lucru.

Demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a iscat un adevărat val de nemulțumiri chiar și în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan. Mai ales că vedem și o dublă măsură. Vlad Voiculescu a făcut exact ce a făcut și Ludovic Orban, dar șeful statului nu s-a mai supărat. E drept, ținta politică a lui Voiculescu era alta.
Ludovic Orban a fost dat afară de Nicușor Dan din cauză că s-ar fi implicat în campania pentru Primăria Capitalei, criticând folosirea excesivă a imaginii șefului statului de către USR și Cătălin Drulă.
Nicușor Dan s-a supărat și l-a concediat pe Ludovic Orban.
Dar, să ne uităm spre ce a făcut Vlad Voiculescu.
Așadar, vedem fix aceeași ingerință în campania pentru Primăria Capitalei. Ba chiar un atac mult mai dur la candidatul care nu îi e pe plac lui Vlad Voiculescu, decât remarca lui Orban cu privire la candidatul USR.
Și toată lumea aștepta reacția lui Nicușor Dan după atacul consilierului Vlad Voiculescu la adresa PNL și a candidatului liberal pentru Primăria Capitalei.
Având experiența reacției rapide după ieșirea lui Ludovic Orban, când a durat doar o zi până consilierul prezidențial a fost dat afară, ne așteptam la un gest similar din partea șefului statului.
Dar… nimic! Nicușor Dan nu aude, nu vede.
Sau vede, dar atacul lui Voiculescu e pe placul lui? (nu e nevoie de răspuns la această întrebare)