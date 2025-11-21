B1 Inregistrari!
Adrian A
21 nov. 2025, 11:53
ANALIZĂ: Dubla măsură a lui Nicușor Dan. Ludovic Orban dat afară, penalul Vlad Voiculescu, păstrat. Ambii au făcut același lucru.
Sursă foto: Facebook/Vlad Voiculescu
  1. Ludovic Orban și Vlad Voiculescu, aceeași faptă, altă măsură
  2. Reacția lui Nicușor Dan după derapajul lui Vlad Voiculescu

Demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a iscat un adevărat val de nemulțumiri chiar și în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan. Mai ales că vedem și o dublă măsură. Vlad Voiculescu a făcut exact ce a făcut și Ludovic Orban, dar șeful statului nu s-a mai supărat. E drept, ținta politică a lui Voiculescu era alta.

Ludovic Orban și Vlad Voiculescu, aceeași faptă, altă măsură

Ludovic Orban a fost dat afară de Nicușor Dan din cauză că s-ar fi implicat în campania pentru Primăria Capitalei, criticând folosirea excesivă a imaginii șefului statului de către USR și Cătălin Drulă.

Nicușor Dan s-a supărat și l-a concediat pe Ludovic Orban.

Dar, să ne uităm spre ce a făcut Vlad Voiculescu.

„INSCOP livrează pentru PNL.
Ciprian Ciucu și PNL folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor în 2016 și 2024.
Realitatea: toate sondajele serioase arată egalitate între Drulă, Băluță și Ciucu. Diferențele sunt în marja de eroare.
Șocant e altceva: un om care vrea să conducă Bucureștiul recurge la manipulări ieftine. Asta spune tot despre caracter.
Bucureștiul are nevoie de un primar cu caracter, nu de cineva care umflă extremiști.
Sondajul lui Ciucu o împinge artificial pe Anca Alexandrescu și mobilizează electoratul suveranist.
Cătălin Drulă e un om integru și singurul dintre candidați care a demonstrat că poți avea caracter în politică în ultimii 5 ani, în vremea noului USL (PSD+PNL) care a dus bugetul României în prăpastie și a făcut din sistemul de justiție o enormă vulnerabilitate națională.
Tocmai de asta încearcă astăzi să-l lovească prin sondaje trucate.”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Așadar, vedem fix aceeași ingerință în campania pentru Primăria Capitalei. Ba chiar un atac mult mai dur la candidatul care nu îi e pe plac lui Vlad Voiculescu, decât remarca lui Orban cu privire la candidatul USR.

Reacția lui Nicușor Dan după derapajul lui Vlad Voiculescu

Și toată lumea aștepta reacția lui Nicușor Dan după atacul consilierului Vlad Voiculescu la adresa PNL și a candidatului liberal pentru Primăria Capitalei.

Având experiența reacției rapide după ieșirea lui Ludovic Orban, când a durat doar o zi până consilierul prezidențial a fost dat afară, ne așteptam la un gest similar din partea șefului statului.

Dar… nimic! Nicușor Dan nu aude, nu vede.

Sau vede, dar atacul lui Voiculescu e pe placul lui? (nu e nevoie de răspuns la această întrebare)

