Traian Băsescu a analizat inițiativa Franței de a extinde umbrela nucleară pentru a proteja statele din Europa de eventuale amenințări. El a cântărit avantajele și dezavantajele pe care le-ar avea România dacă s-a alătura acestei inițiative.

Analiza fostului președinte Traian Băsescu

a analizat opțiunile pe care le are România în contextul ofertei făcute de președintele . Traian Băsescu și-a prezentat perspectiva într-o intervenție în emisiunea News Pass de la B1 TV. Potrivit spuselor sale, discuția este foarte delicată, dat fiind că actualul președinte Donald Trump este un om în care nu te poți încrede.

„Era foarte clar că oferta este către toate țările din UE, deci România era la pachet chiar dacă nu se anunțase nimic. Este o problemă foarte delicată. Trebuie să avem în vedere că, pe de-o parte, președintele SUA aflat în funcție este o persoană care astăzi poate lua o decizie, iar mâine alta. Care cere Europei să se apere singură și doar când consideră, Europa trebuie să-l sprijine. Pun problema în termenii aceștia pentru că ăsta este Trump. Nu știi niciodată dacă își va respecta angajamentele sau nu; dacă va respecta articolul 5 (din tratatul NATO – n. red.) sau nu”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că, din cealaltă perspectivă, oferta lui Emmanuel Macron este de natură să ducă la decuplarea țărilor de Statele Unite în ce privește securitatea.

„Pe de altă parte, oferta președintelui Macron se adresează țărilor UE, iar acceptarea și avansarea pe acest drum, este clar, în linii mari decuplează UE de SUA din perspectiva securității. Ca o concluzie avem o protecție nucleară în calitate de membru NATO, dar acum nu mai știm dacă protecția este mai puternică decât prietenia luii Trump cu Putin sau mai slabă. Este foarte greu să decizi”, a mai spus fostul președinte.

Ce probleme ascunde umbrela nucleară franceză

Traian Băsescu a mai arătat că propusă de Franța pentru protejarea continentului european are implică anumite probleme. El a arătat că arsenalul nuclear al Franței nu este suficient de mare pentru a face față amenințărilor. O altă problemă este aceea că Franța nu și-a integrat focoasele nucleare în sistemul de comandă al NATO. Or, acest lucru lasă întreaga putere de decizie în mâinile președintelui Franței.

„Polonia vrea să fie parte a acordului. Dar Franța trebuie să-și mărească mult capacitatea nucleară până va putea acoperi în mod convenabil responsabilitățile de protecție nucleară. În ce mă privește aș analiza și faptul că Franța nu are un arsenal nuclear integrat în sistemul NATO. Practic, Franța a revenit în NATO cu ocazia summitului de la București, din 2008, dar fără a-și introduce în sistemul NATO și arsenalul nuclear care a rămas la dispoziția președintelui Franței”, a arătat Băsescu.

Fostul președinte a spus că din acest motiv decizia este cu atât mai complicată. Totodată, a precizat el, Donald Trump nu va rămâne la conducerea SUA decât până în 2028. Iar următorul președinte american ar putea fi mai echilibrat și mai predictibil.

„Decizia este dificilă mai ales că trebuie să avem în vedere că nici Trump nu va fi veșnic. Probabil următorul președinte va fi mai echilibrat, mai predictibil sau măcar să respecte tratatele la care SUA este parte...”, a concluzionat Băsescu,