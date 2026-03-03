B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)

Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)

Adrian Teampău
03 mart. 2026, 21:44
Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)

Traian Băsescu a analizat inițiativa Franței de a extinde umbrela nucleară pentru a proteja statele din Europa de eventuale amenințări. El a cântărit avantajele și dezavantajele pe care le-ar avea România dacă s-a alătura acestei inițiative.

Analiza fostului președinte Traian Băsescu

Fostul președinte a analizat opțiunile pe care le are România în contextul ofertei făcute de președintele Emmanuel Macron. Traian Băsescu și-a prezentat perspectiva într-o intervenție în emisiunea News Pass de la B1 TV. Potrivit spuselor sale, discuția este foarte delicată, dat fiind că actualul președinte Donald Trump este un om în care nu te poți încrede.

„Era foarte clar că oferta este către toate țările din UE, deci România era la pachet chiar dacă nu se anunțase nimic. Este o problemă foarte delicată. Trebuie să avem în vedere că, pe de-o parte, președintele SUA aflat în funcție este o persoană care astăzi poate lua o decizie, iar mâine alta. Care cere Europei să se apere singură și doar când consideră, Europa trebuie să-l sprijine. Pun problema în termenii aceștia pentru că ăsta este Trump. Nu știi niciodată dacă își va respecta angajamentele sau nu; dacă va respecta articolul 5 (din tratatul NATO – n. red.) sau nu”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că, din cealaltă perspectivă, oferta lui Emmanuel Macron este de natură să ducă la decuplarea țărilor UE de Statele Unite în ce privește securitatea.

„Pe de altă parte, oferta președintelui Macron se adresează țărilor UE, iar acceptarea și avansarea pe acest drum, este clar, în linii mari decuplează UE de SUA din perspectiva securității. Ca o concluzie avem o protecție nucleară în calitate de membru NATO, dar acum nu mai știm dacă protecția este mai puternică decât prietenia luii Trump cu Putin sau mai slabă. Este foarte greu să decizi”, a mai spus fostul președinte.

Ce probleme ascunde umbrela nucleară franceză

Traian Băsescu a mai arătat că umbrela nucleară propusă de Franța pentru protejarea continentului european are implică anumite probleme. El a arătat că arsenalul nuclear al Franței nu este suficient de mare pentru a face față amenințărilor. O altă problemă este aceea că Franța nu și-a integrat focoasele nucleare în sistemul de comandă al NATO. Or, acest lucru lasă întreaga putere de decizie în mâinile președintelui Franței.

„Polonia vrea să fie parte a acordului. Dar Franța trebuie să-și mărească mult capacitatea nucleară până va putea acoperi în mod convenabil responsabilitățile de protecție nucleară. În ce mă privește aș analiza și faptul că Franța nu are un arsenal nuclear integrat în sistemul NATO. Practic, Franța a revenit în NATO cu ocazia summitului de la București, din 2008, dar fără a-și introduce în sistemul NATO și arsenalul nuclear care a rămas la dispoziția președintelui Franței”, a arătat Băsescu.

Fostul președinte a spus că din acest motiv decizia este cu atât mai complicată. Totodată, a precizat el, Donald Trump nu va rămâne la conducerea SUA decât până în 2028. Iar următorul președinte american ar putea fi mai echilibrat și mai predictibil.

„Decizia este dificilă mai ales că trebuie să avem în vedere că nici Trump nu va fi veșnic. Probabil următorul președinte va fi mai echilibrat, mai predictibil sau măcar să respecte tratatele la care SUA este parte...”, a concluzionat Băsescu,

Tags:
Citește și...
România este implicată în discuțiile privind noua umbrelă nucleară europeană (Surse)
Politică
România este implicată în discuțiile privind noua umbrelă nucleară europeană (Surse)
Mihai Dimian este oficial ministru al Educației. El a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Mihai Dimian este oficial ministru al Educației. El a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)
Politică
Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)
CTP, despre propunerile la șefia Parchetelor: „Se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”
Politică
CTP, despre propunerile la șefia Parchetelor: „Se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”
Sorin Grindeanu, audiat într-un dosar deschis de DNA. Marian Ceaușescu l-a prins pe șeful PSD la Curtea de Apel (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, audiat într-un dosar deschis de DNA. Marian Ceaușescu l-a prins pe șeful PSD la Curtea de Apel (VIDEO)
Este aproape oficial. Vom avea cel mai întârziat buget după anul 2000. Ce spune Kelemen Hunor despre data când ar putea fi votat bugetul (VIDEO)
Politică
Este aproape oficial. Vom avea cel mai întârziat buget după anul 2000. Ce spune Kelemen Hunor despre data când ar putea fi votat bugetul (VIDEO)
Bani în plus pentru pensionari: Acord în Coaliție pentru ajutorul one-off. Ce a anunțat Kelemen Hunor (VIDEO)
Politică
Bani în plus pentru pensionari: Acord în Coaliție pentru ajutorul one-off. Ce a anunțat Kelemen Hunor (VIDEO)
Nicușor Dan a semnat decretul. Când va depune jurământul noul ministru al Educației
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul. Când va depune jurământul noul ministru al Educației
Un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: „Aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem”. Ce avertisment a lansat
Politică
Un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: „Aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem”. Ce avertisment a lansat
Ministrul Finanțelor le taie elanul PSD-iștilor. „Să terminăm cu măsuri fără acoperire și cheltuieli fără sursă”
Politică
Ministrul Finanțelor le taie elanul PSD-iștilor. „Să terminăm cu măsuri fără acoperire și cheltuieli fără sursă”
Ultima oră
21:56 - Cele mai multe despăgubiri achitate de Omniasig: Cât au costat accidentele și incendiile anul trecut
21:53 - Cutremur în justiția indiană: un judecător a citat acte generate de AI. Cum încearcă instanțele să limiteze riscurile inteligenței artificiale
21:27 - Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare
21:16 - Atacuri asupra centrelor de date Amazon: Aplicațiile și serviciile din Emirate sunt paralizate de un val de atacuri cu drone
21:11 - Uniunea Europeană accelerează repatrierile din Orientul Mijlociu. Cum funcționează mecanismul de sprijin activat de statele membre
20:38 - Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
20:31 - Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore
20:14 - Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
19:55 - Rapper britanic condamnat la 12 ani de pușcărie după ce a ucis un student și a fugit de la locul faptei
19:54 - Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe