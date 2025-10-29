Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu un fake-news. Cum a păcălit telespectatorii (VIDEO)

Cu o zi înainte de a-și anunța candidatura la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a plâns de mila credincioșilor care stăteau la gardul Catedralei Neamului. Însă, argumentul ei s-a bazat pe un fake-news.

Fake-news-ul difuzat de Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei

Într-un heirup în care punea la zid toată clasa politică prezentă la sfințirea Catedralei Neamului, Anca Alexandrescu, proaspăt candidată la Primăria Capitalei, a prezentat un reportaj în care erau arătați oamenii care așteptau în frig la gardul locașului de cult, în timp ce politicienii erau înăuntru.

Emotivi din fire, toți invitații Ancăi Alexandrescu au aplaudat reportajul și au plâns la unison de mila românilor lăsați la poarta Catedralei. Însă totul s-a bazat pe un fake-news, după cum dezvăluie jurnaliștii de la recorder.ro.

„Într-o emisiune de la postul Realitatea Plus despre sfințirea picturii din Catedrala Națională, Anca Alexandrescu a amestecat imagini filmate în weekend cu fragmente dintr-un reportaj Recorder vechi de nu mai puțin de șapte ani.

Femeia care apare în imagini nu huiduise politicienii de azi, așa cum sugera Anca Alexandrescu, ci a apărut în finalul reportajului Recorder „Catedrala Umilirii Neamului”, din anul 2018 ( ): el surprindea cum oamenii de rând au fost ținuți departe, cu garduri, de slujba de sfințire a altarului.

Mai mult, femeia de care Realitatea TV s-a folosit pentru a-i înfiera pe liderii de azi era revoltată tocmai de atitudinea sfidătoare a celor pe care Anca Alexandrescu îi consilia în urmă cu șapte ani.

În imaginile de atunci, se vede cum ea coboară scările catedralei alături de prim-ministra Viorica Dăncilă.”, scriu jurnaliștii care au cerut un punct de vedere de la candidata la Primăria Capitalei.

a declarat însă că nu are de ce să își asume vreo răspundere pentru că oamenii au fost păcăliți deoarece imaginile au fost luate de pe tik tok și nu avea de unde să știe data filmării.