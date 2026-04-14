B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scrisoarea care va zgudui Budapesta! Consilierul lui Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să verifice banii pe care Viktor Orbán i-a trimis în România: „Sunt suspiciuni serioase”

Ana Maria
14 apr. 2026, 13:47
Premierul Ungariei, Viktor Orban, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Imagine de arhivă. Sursa foto: Inquam Photos / Raul Stef
Cuprins
  1. Ancheta care poate zgudui Ungaria: Ce îi solicită Vlad Gheorghe noului lider de la Budapesta
  2. De ce sunt vizate fondurile trimise din Ungaria în România
  3. Ce impact ar putea avea o astfel de investigație

Ancheta care poate zgudui Ungaria! Schimbarea de putere de la Budapesta începe să producă reacții și inițiative politice dincolo de granițe. Vlad Gheorghe, consilier al premierului Ilie Bolojan, a anunțat că i-a transmis o scrisoare liderului TISZA, Péter Magyar, după victoria acestuia în alegerile din Ungaria.

Demersul vizează modul în care au fost utilizate fondurile publice trimise de guvernul condus de Viktor Orbán către România, în special cele destinate comunităților maghiare.

Ancheta care poate zgudui Ungaria: Ce îi solicită Vlad Gheorghe noului lider de la Budapesta

În mesajul său public, Vlad Gheorghe a explicat că a cerut o analiză detaliată a modului în care au fost cheltuiți banii proveniți din bugetul Ungariei.

I-am cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimiși din bugetul Ungariei în România, în numele „investițiilor” pentru comunitățile maghiare.

Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán.
Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României.

„Îi vom urmări pe toți cei care au jefuit statul și îi vom trage la răspundere.”

  • Am pornit de la această promisiune și i-am solicitat premierului ales:
  • să se verifice cum au fost cheltuiți banii;
  • să fie identificați beneficiarii reali;
  • să fie urmărite rețelele create de vechiul regim;
  • să existe cooperare cu autoritățile române și europene.

Aceste fluxuri financiare trebuie investigate până la capăt.
Curățarea acestui sistem nu este doar o problemă a Ungariei. Este o problemă europeană.”>, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

De ce sunt vizate fondurile trimise din Ungaria în România

Consilierul premierului susține că există suspiciuni legate de modul în care aceste sume au fost distribuite și utilizate, în special în contextul influenței politice în regiune.

Potrivit acestuia, o parte din bani ar fi fost direcționați către structuri care nu au avut neapărat ca scop sprijinirea comunităților, ci consolidarea unor rețele de influență favorabile fostei conduceri de la Budapesta.

Ce impact ar putea avea o astfel de investigație

Solicitarea adresată lui Péter Magyar vine într-un moment sensibil, imediat după schimbarea de putere din Ungaria, și ar putea deschide o temă mai amplă privind transparența fondurilor publice și influența politică transfrontalieră.

În același timp, implicarea autorităților române și europene, menționată în scrisoare, ar putea transforma acest demers într-un subiect de interes la nivel regional.

Tags:
Ultima oră
15:57 - Escrocherie incredibilă pe autostradă. Locul unde o stație de taxare falsă a funcționat timp de 18 luni și a păcălit mii de șoferi
15:52 - Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
15:51 - Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
15:31 - Anunțul care zguduie Europa. Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță un referendum pentru ieșirea din NATO: „Am promis poporului”
15:31 - Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
15:14 - Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
15:11 - România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
15:06 - Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
15:06 - Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
14:39 - Marko Bela critică UDMR pentru că i-a făcut campanie lui Viktor Orban: „E nevoie de o schimbare”