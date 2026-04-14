Ancheta care poate zgudui Ungaria! Schimbarea de putere de la Budapesta începe să producă reacții și inițiative politice dincolo de granițe. Vlad Gheorghe, consilier al premierului Ilie Bolojan, a anunțat că i-a transmis o scrisoare liderului TISZA, Péter Magyar, după victoria acestuia în alegerile din Ungaria.

Demersul vizează modul în care au fost utilizate fondurile publice trimise de guvernul condus de către România, în special cele destinate comunităților maghiare.

Ancheta care poate zgudui Ungaria: Ce îi solicită Vlad Gheorghe noului lider de la Budapesta

În mesajul său public, Vlad Gheorghe a explicat că a cerut o analiză detaliată a modului în care au fost cheltuiți banii proveniți din bugetul Ungariei.

I-am cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimiși din bugetul Ungariei în România, în numele „investițiilor” pentru comunitățile maghiare.

Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán.

Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României.

„Îi vom urmări pe toți cei care au jefuit statul și îi vom trage la răspundere.”

Am pornit de la această promisiune și i-am solicitat premierului ales:

să se verifice cum au fost cheltuiți banii;

să fie identificați beneficiarii reali;

să fie urmărite rețelele create de vechiul regim;

să existe cooperare cu autoritățile române și europene.

Aceste fluxuri financiare trebuie investigate până la capăt.

a scris Vlad Gheorghe.

De ce sunt vizate fondurile trimise din Ungaria în România

Consilierul premierului susține că există suspiciuni legate de modul în care aceste sume au fost distribuite și utilizate, în special în contextul influenței politice în regiune.

Potrivit acestuia, o parte din bani ar fi fost direcționați către structuri care nu au avut neapărat ca scop sprijinirea comunităților, ci consolidarea unor rețele de influență favorabile fostei conduceri de la Budapesta.

Ce impact ar putea avea o astfel de investigație

Solicitarea adresată lui Péter Magyar vine într-un moment sensibil, imediat după schimbarea de putere din Ungaria, și ar putea deschide o temă mai amplă privind transparența fondurilor publice și influența politică transfrontalieră.

În același timp, implicarea autorităților române și europene, menționată în scrisoare, ar putea transforma acest demers într-un subiect de interes la nivel regional.