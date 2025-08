Analistul a explicat pe pagina sa de Facebook, care e, din punctul său de vedere, cea mai mare greșeală pe care a făcut-o până acum.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002. Această lege interzice organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război. Potrivit lui Nicușor Dan, legea a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale, informează .

Reprezentantul Federației Comunităților Evreiești în Parlament, deputatul Silviu Vexler, a reacționat imediat prin returnarea „Ordinului Național pentru Merit”, în semn de protest față de decizia președintelui. Mai mult, Președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder, a emis un comunicat în care își exprimă „profunda îngrijorare” față de amânarea promulgării legii, considerate esențială pentru combaterea negării Holocaustului și reabilitarea criminalilor de război, potrivit Hotnews.

Analistul Andrei Caramitru a criticat dur decizia președintelui, considerând-o „cea mai mare greșeală din existența lui”. El subliniază:

„ND a făcut cea mai mare greșeală din existența lui când a contestat în mod aberant legea anti-fascism și anti-legionarism.

Primul efect : reprezentantul evreilor în România a returnat statului român decorația pe care a primit-o, ca protest.

Al doilea efect : azi congresul MONDIAL al evreilor a dat un comunicat brutal contra președintelui. Semnat de șeful lor Lauder. Care e cineva cu mare putere olala.”

Caramitru mai adaugă:

„Eu am tot zis aici ca ND are mari probleme în zona asta. Ca Făgăraș unde erau mulți legionari e probabil fan, și ca tabere de matematică cu Colceag. Deh.

Crede el ca nu contează mesajele astea ? Să se uite cum Musk a mers rapidos la Auschwitz și a spus ce trebuia să spună. Nu te pui cu Israel. Nimeni nu se pune. Niciodată. Nici măcar Musk ! Nu președintele unei țări minore în cvasi faliment.

Urez multe succesuri. Eu am atras atenția pe tema asta de nspe ori. Unii nu vor să înțeleagă.

PS: cei care minimizează și explică prin cine știe ce “strategie” acțiunea asta cu legea sunt pe coclauri. Să citească în comentarii ce zic oficial ăia de la congresul mondial. E grav și stupid și prostesc.”