ANPC, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, a salutat adoptarea Legii 190/2025 privind consolidarea drepturilor consumatorilor. Este un instrument eficient care consolidează cadrul privind drepturile consumatorilor.

a fost promulgat, duminică, de președintele Nicușor Dan. Legea introduce amenzi pentru comercianții care încalcă obligația de a înlocui produsele neconforme în termen de 30 de zile de la achiziție. sunt cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei și vor fi acordate de ANPC.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a lui Nicuşor Dan.

Autoritatea a emis un comunicat de presă în care a subliniat importanța modificărilor aduse de legea promulgată de Nicușor Dan. Acest act normativ consolidează cadrul juridic privind şi responsabilităţile comercianţilor. Sunt reglementate procedurile de vânzare a bunurilor şi de soluţionare a situaţiilor de neconformitate.

Noua lege menţine sancţiunile cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în articolele esenţiale privind conformitatea bunurilor. Totodată detaliază faptele sancţionabile, extinzând lista acestora prin includerea expresă a art. 11 alin. (7).

Ce aduce nou legea promulgată

ANPC arată în comunicat că prin includerea articolului 11, aliniatul 7, sunt introduse sancțiuni împotriva comercianților care încalcă obligația de a înlocui . În acest context, Autoritatea apreciază că modificarea legislativă reprezintă un instrument solid şi necesar pentru asigurarea respectării garanţiilor legale. Aceasta va duce la creşterea la protejarea corectă şi completă a drepturilor consumatorilor.

„Prin includerea art. 11 alin. (7) în sfera sancţiunilor, legea oferă Autorităţii un instrument suplimentar pentru a interveni eficient atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii”, se arată într-un comunicat al ANPC.

Legea promulgată de Nicușor Dan modifică articolul 18 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

„La articolul 18 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1245 din 30 decembrie 2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/2023, se modifică și va avea următorul cuprins:b) nerespectarea prevederilor art. 4, cu referire la cerințele prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7, art. 9, art. 11 alin. (1), (4), (7) și (8), art. 12 alin. (1), (3), (4), (6) și (7) și art. 13, art. 14 alin. (3) lit. b) și c) și art. 15 alin. (10)-(12), cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei”, stabilește actul normativ.

Puteri mai mari pentru ANPC

Inițiatorii proiectului legislativ și-au susținut inițiativa arătatând că mulți comercianți nu respectă regulile de înlocuire a bunurilor neconforme în termen de 30 de zile. Aceasta deoarece, în forma inițială, legea nu prevede sancțiuni pentru cei care nu se conformează. Legea 190 clarifică tocmai acest aspect, introducând sancțiunile care lipseau.

Potrivit acetora, consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice. Pe de altă parte, din cauza lipsei sancțiunilor aplicabile, mulți comercianți refuză să dea curs solicitărilor cumpărătorilor.