Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”

În timp ce unii candidați și-au depus deja oficial candidatura la Primăria Capitalei, iar alții încă aleargă după semnături prin oraș, unii decid că nu au ce căuta în lupta pentru București. Un candidat s-a retras.

Mai puțini pentru Primăria Capitalei. Un candidat s-a retras

Este vorba despre Liviu Negoiță, candidat propus din partea . Printr-un comunicat de presă, el a anunțat că nu-și mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie, din cauza „abuzurilor semnificative” care afectează alegerile parțiale din București.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parțiale din București (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă, pentru a avantaja candidații partidelor parlamentare, finanțate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi și acțiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanți în secțiile de vot – chiar dacă nu au candidați!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esențiale pentru bucureșteni), Liviu Negoiță, în deplin acord cu PUSL, a decis să nu-și depună candidatura pentru Primăria Capitalei”, se arată într-un comunicat al PUSL, partidul care îl propusese candidat la Primăria Capitalei.

Liviu Negoiță, pe urmele lui Călin Georgescu

Mai mult, Liviu Negoiță merge cu discursul pe urmele lui Călin Goergescu și consideră că alegerile din Capitală sunt un fals.

„Sunt aleși primari dintr-un singur tur cu 20-25% din voturile exprimate, complet lipsiți de legitimitate! Se anunță alegerile în ultima clipă pentru a nu permite să apară surprize care să încurce jocurile partidelor care aruncă zeci de milioane de euro de la bugetul public în campaniile electorale.

Birourile secțiilor de vot sunt controlate de reprezentanții acelorași partide, care reprezintă, pe fond, aceeași mizerie.

Nu sunt acceptate dezbateri pe teme de maximă importanță pentru bucureșteni! Pe astfel de premise, competiția electorală este complet deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, spune Liviu Negoiță.

Liviu Negoiță a fost un personaj important în anii 2.000, fiind primar al Sectorului 3 timp de două mandate și chiar propunere de premier în 2009. Acum, pentru alegerile de la , unde a se anunțase candidat, era cotat cu 3% din voturile bucureștenilor.