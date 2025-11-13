B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”

Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”

Adrian A
13 nov. 2025, 12:58
Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. Nu mai vreau!
Foto: Primăria Municipiului Bucureşti / Facebook
Cuprins
  1. Mai puțini pentru Primăria Capitalei. Un candidat s-a retras
  2. Liviu Negoiță, pe urmele lui Călin Georgescu

În timp ce unii candidați și-au depus deja oficial candidatura la Primăria Capitalei, iar alții încă aleargă după semnături prin oraș, unii decid că nu au ce căuta în lupta pentru București. Un candidat s-a retras.

Mai puțini pentru Primăria Capitalei. Un candidat s-a retras

Este vorba despre Liviu Negoiță, candidat propus din partea PUSL. Printr-un comunicat de presă, el a anunțat că nu-și mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie, din cauza „abuzurilor semnificative” care afectează alegerile parțiale din București.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parțiale din București (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă, pentru a avantaja candidații partidelor parlamentare, finanțate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi și acțiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanți în secțiile de vot – chiar dacă nu au candidați!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esențiale pentru bucureșteni), Liviu Negoiță, în deplin acord cu PUSL, a decis să nu-și depună candidatura pentru Primăria Capitalei”, se arată într-un comunicat al PUSL, partidul care îl propusese candidat la Primăria Capitalei.

Liviu Negoiță, pe urmele lui Călin Georgescu

Mai mult, Liviu Negoiță merge cu discursul pe urmele lui Călin Goergescu și consideră că alegerile din Capitală sunt un fals.

„Sunt aleși primari dintr-un singur tur cu 20-25% din voturile exprimate, complet lipsiți de legitimitate! Se anunță alegerile în ultima clipă pentru a nu permite să apară surprize care să încurce jocurile partidelor care aruncă zeci de milioane de euro de la bugetul public în campaniile electorale.

Birourile secțiilor de vot sunt controlate de reprezentanții acelorași partide, care reprezintă, pe fond, aceeași mizerie.

Nu sunt acceptate dezbateri pe teme de maximă importanță pentru bucureșteni! Pe astfel de premise, competiția electorală este complet deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, spune Liviu Negoiță.

Liviu Negoiță a fost un personaj important în anii 2.000,  fiind primar al Sectorului 3 timp de două mandate și chiar propunere de premier în 2009. Acum, pentru alegerile de la Primăria Capitalei, unde a se anunțase candidat, era cotat cu 3% din voturile bucureștenilor.

Tags:
Citește și...
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
Politică
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
Politică
Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
Politică
Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
Sondajul care dă frisoane PSD și PNL. Primarii pierd influența asupra alegătorilor din mediul rural
Politică
Sondajul care dă frisoane PSD și PNL. Primarii pierd influența asupra alegătorilor din mediul rural
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
Politică
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
Politică
Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
Politică
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință
Politică
Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință
Ultima oră
13:46 - Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
13:32 - Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
13:12 - Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
12:44 - Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
12:27 - Trafic intens în București: peste 145.000 de mașini circulă la orele de vârf. Cele mai multe sunt din afara Capitalei
Catalin Drula
12:23 - Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
12:09 - Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
12:07 - Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
11:50 - Noi acuzații la adresa doctorului Cristian Andrei. Alte femei susțin că ar fi fost abuzate în timpul ședințelor de terapie
11:42 - Realitatea şi România TV, sancţionate de CNA după ce au difuzat o declaraţie falsă a Ministrului Apărării