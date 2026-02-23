Anunț îngrijorător pentru pensionari! Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că discuțiile privind dezghețarea pensiilor în 2026 sunt, în acest moment, prea devreme pentru a fi asumate oficial, în condițiile în care situația bugetară rămâne una fragilă.

Nazare a explicat duminică seara, la , că eventualele majorări trebuie corelate strict cu evoluția economiei și cu din lunile următoare.

Anunț îngrijorător pentru pensionari! De ce spune Nazare că este prematură dezghețarea pensiilor

Ministrul a subliniat că autoritățile încearcă să evite repetarea greșelilor din trecut, când creșterile de venituri au fost anunțate fără acoperire financiară.

„Cred că este prematur să discutăm despre dezghețare (n.r. pensiilor) în acest moment. Îmi doresc foarte mult să fim în situația în care, pe baza evoluțiilor lunare, pe baza execuției bugetare(…) și a modului în care va evolua anul 2026, să putem arăta o îmbunătățire semnificativă a situației din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente. Probabil foarte mulți români s-au săturat, pentru că au avut foarte multe astfel de promisiuni de-a lungul anilor. Promisiuni care s-au dovedit nesustenabile și nu vreau să fac un astfel de angajament. Evident că îmi doresc și ne dorim această dezghețare, dar trebuie să o facem într-un mod sustenabil. Trebuie să schimbăm modul în care am făcut-o în trecut, să facem creșteri de salarii și creșteri de pensii fără să avem sursele pentru aceste creșteri”, a declarat Alexandru Nazare.

De ce au fost înghețate veniturile bugetarilor și pensiile

Potrivit ministrului, măsura înghețării veniturilor a fost adoptată anul trecut la nivelul coaliției pentru a limita deficitul bugetar și pentru a respecta țintele asumate pentru 2026.

„Această decizie a fost luată în coaliție în vara anului trecut. Fără această înghețare nu reușim să ne atingem ținta de deficit în 2026. Din nefericire, au fost creșteri succesive, ani la rând, nesustenabile. Este greu de crezut că în 2026, în interiorul bugetului acestui an, putem opera dezghețări. Dar, evident, pe măsură ce înaintăm în an și situația se îmbunătățește, lucrurile se pot discuta. Dar nu suntem încă acolo și ar fi prematur să discutăm acest subiect astăzi.”, a mai adăugat Nazare.

Când ar putea începe scăderea inflației în România

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre evoluția inflației, afirmând că primele semne de temperare ar putea apărea în a doua parte a anului.

“Perspectivele sunt cele oferite de analizele BNR. Inflația va intra pe un trend de decelerare din vară. Nu vreau nici să cresc așteptările, nici să minimizez situația. Inflația, într-adevăr, va fi persistentă până atunci. Dar noi nu am spus, în urmă cu șase luni, când am preluat guvernarea, că inflația va scădea brusc. Am spus că va dura cel puțin un an până când vor apărea primele semne. Și undeva în această vară, în iulie–august, vom avea o scădere a inflației, care, după prognoza BNR, va merge spre 4% la final de an. Astfel, finalul acestui an ne va prinde cu un alt trend al inflației, care va reintra spre intervalul de referință”, a mai explicat ministrul.