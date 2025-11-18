Ministrul Muncii, Florin Manole, a discutat la Antena 3 CNN despre proiectul care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. El a subliniat că această măsură se va aplica și profesorilor, dar și medicilor.

„Sunt ministrul Muncii, nu ministrul concedierilor și nu vreau să-mi schimb această menire”, a declarat Manole, reafirmând că nu susține concedierile, ci preferă să gestioneze cu grijă cheltuielile din minister.

Ce reglementări aduce noua ordonanță privind detașările și cumulul pensiei

Ministrul a explicat și detaliile ordonanței care aduce noi reguli pentru detașările și transferurile în instituțiile publice, precum și pentru suspendarea raporturilor de serviciu. Scopul principal este stabilizarea sistemului și limitarea practicii transferurilor repetate între ministere.

„Acest proiect se referă la toate categoriile de pensii, indiferent dacă este vorba despre cele care au exclusiv contributivitate, cele car sunt și cu o parte de la bugetul de stat, pensionări anticipate etc. Este extrem de important să avem maximă prudență cu o astfel de reglementare pentru că au mai fost cazuri în care tema cumulului pensiei cu salariu a mai fost întoarsă de CCR, e o temă extrem de sensibilă.

Ordonanța se referă și la detașări, transferuri, suspendarea raporturilor de serviciu. Aici, ideea principală este să avem o stabilizare a sistemului. Acum, când vorbim, cred că și eu am semnat poate zeci de transferuri sau detașări. Între ministere se practică acest lucru. Uneori, e absolut justificat, în sensul că ai nevoie de o persoană sau alta în funcționar sau altul, dar cu toate astea e o mișcare ce trebuie oprită și să fie urmată de o evaluare”, a spus ministrul la .

Cum vor fi afectați profesorii și medicii de interdicția cumulului pensie-salariu

Chiar dacă proiectul limitează cumulul, Manole a subliniat că nu este vorba despre interzicerea profesării după pensionare, ci despre o nouă modalitate de calcul a veniturilor.

„Nu se interzice, evident, profesarea după îndeplinirea vârstei de pensionare. Există aceste două mari sisteme extrem de mare impact social, care trebuie tratate cu foarte mare prudență, pentru că nu este și nu trebuie să fie obiectivul niciunei reglementări să reduci nivelul serviciilor publice, cu atât mai puțin în sănătate și educație”, a explicat ministrul.

Astfel, un medic sau un profesor care dorește să-și continue activitatea după pensionare va primi salariul integral, dar doar 15% din pensia aferentă.

Ce poziție are Florin Manole față de tăierile de salarii din sectorul bugetar

Referitor la discuțiile din Coaliție despre posibile reduceri salariale pentru bugetari, ministrul a fost foarte clar:

„Aceste tăieri nu sunt nici ideea mea, nici ideea PSD și deci nu pot fi avocatul sau susținătorul lor. Cine are ideea să și-o susțină public și s-o argumenteze. Eu am spus în repetate rânduri, nu doar în acest context, că nu susțin darea oamenilor afară. Sunt ministrul Muncii, nu ministrul concedierilor și nu vreau să-mi schimb această menire.

Pe de o parte, pe de altă parte, înțeleg nevoia reducerilor de și vă spun că astăzi, când nu există nicio normă în vigoare care să mă oblige să reduc cheltuielile, am în minister, comparat cu ianuarie ca lună de referință, am pe lună undeva la 6% reducerea costului cu personalul, fără fără să fi dat evident oameni afară. Sunt colegi care au plecat la pensie, sunt colegi debutanți care s-au încadrat pe salarii mai mici decât, evident, persoane care au ieșit la pensie cu vechime și deci cu venituri mai mari.”, a mai precizat ministrul.

Ce a mai spus Florin Manole

„Există posibilități de a gestiona situația, dar încă o dată, cu prudență, pentru că nu este cazul ca printr-un fel de reformă sau alta să afectăm servicii publice. Adică dacă mâine vrem să reducem complet cheltuielile la Ministerul Muncii, sigur că teoretic spun o absurditate, se poate, dar e nevoie ca cineva să se ocupe de ajutoare sociale, pensii, salarii, dizabilitate și așa mai departe. Toate aceste lucruri se fac cu oameni și oamenii aceștia au o anumită încărcătură, o anumită normare a muncii.”, a mai precizat ministrul.

Care sunt provocările actuale ale Ministerului Muncii

Ministrul a atras atenția că un minister precum cel al Muncii, care se ocupă de ajutoare sociale, pensii și alte servicii publice vitale, nu poate funcționa fără un număr suficient de angajați calificați.

„Suntem totuși un minister cu peste 100 de posturi vacante de cred că mai bine de 2 ani de zile”, a mai spus Florin Manole. El a subliniat că reducerea personalului trebuie făcută cu multă prudență pentru a nu afecta funcționarea serviciilor esențiale.