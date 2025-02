Ar putea intra USR la guvernare, într-un guvern cu PSD? Alexandru Dimitriu: Momentan, nu văd cum am face lucrul acesta. Eu nu-mi dau seama cum ar putea acest guvern să pice (VIDEO)

Deputatul USR, , a fost întrebat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, dacă ar putea intra la guvernare, într-un guvern cu PSD.

„Nu-mi dau seama cum ar putea acest guvern să pice”

Dimitriu a declarat că, momentan, nu vede cum ar putea ca USR să facă acest lucru și a precizat că nu își dă seama cum ar putea ca Guvernul Ciolacu să pice.

“Momentan, nu văd cum am face lucrul acesta. Spun momentan pentru că încerc să fiu onest, never say never. Am spus și m-am gândit că niciodată n-o să fim în tratative, să facem un guvern cu PSD și, ca dovadă că situația ne-a împins într-acolo. Eu nu mi-aș fi dorit nici atunci un guvern cu PSD, din punct de vedere emoțional și poate că ar fi fost mai bine, pentru că eu sunt convins că am fi reușit să tragem spre niște măsuri mai normale, mai moderate, am fi reușit să facem lucruri bune, dar n-a fost să fie și suntem în opoziție.

Acum, eu nu-mi dau seama cum ar putea acest guvern să pice, eu vă spun sincer și imediat după ce se fac alegeri, adică care ar fi logica, de ce și-ar da jos guvernul PSD și PNL?”, a spus Dimitriu.