Acasa » Politică » Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul

Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 18:59
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Istoricul Armand Goşu, expert în spațiul ex-sovietic. Foto: Captură Video TVR / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Armand Goșu despre alegerile anulate
  2. Cum vede Armand Goșu anul 2026

„Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”, a declarat Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic. Istoricul a explicat și de ce crede el că au fost, de fapt, anulate alegerile prezidențiale de la finele anului trecut.

Ce a spus Armand Goșu despre alegerile anulate

Întrebat de SpotMedia cât de vulnerabilă e România în raport cu orice tip de amenințare externă, istoricul a răspuns: „Credeți că rușii n-au altceva mai bun de făcut decât să pună România pe butuci? Sau credeți că e atât de greu de pus România pe butuci? Presupun că trebuie să-și facă provizii de popcorn și de Coca-Cola să se uite la spectacolul de la București”.

„Și, apoi, nu au de ce să o pună total pe butuci. Stați puțin, România le face rușilor un mare serviciu fiind membru NATO și UE. Le dă lor ocazia să spună: „NATO-UE, cu România înăuntru. Păi nu vă e rușine…” Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei, pentru că au pus la îndoială respectarea de către România a unor minime standarde democratice.

România și-a pierdut orice urmă de credibilitate. Curtea Constituțională a anulat alegerile, pentru că nu a ieșit cine trebuie în turul doi. Nici Georgescu, nici Lasconi nu erau oameni care să fie acceptați ca prezidențiabili. Asta este explicația. Trebuia păstrat acest regim politic, acest sistem de putere.

Politicienii înțeleg foarte bine că nu se pot atinge nici de pensii speciale, nici de judecători, nici de procurori, nici de SRI, nici de armată, pentru simplul motiv că sunt pilonii regimului. Dacă tu, cumva, slăbești un pilon, toți ar putea să ducă căruța într-o parte. Și atunci ei luptă pentru supraviețuirea propriului regim. Vor să păstreze puterea, să le fie lor bine”, a mai afirmat Armand Goșu, pentru SpotMedia.

Cum vede Armand Goșu anul 2026

Întrebat, în acest context, cum vede anul 2026, atât din perspectiva conflictului dintre Ucraina și Rusia, dar și ce se va întâmpla în România, Goșu a explicat: „Dacă Rusia câștigă, dacă Ucraina, cu ajutorul lui Trump, e trântită jos, atunci și România va bascula. Basculează spre un regim de tip Viktor Orban, suveranist, semi-suveranist. România e foarte permeabilă la influență externă. Chiar acest val de suveranism în România se datorează în primul și în primul rând contextului. Dacă nu ar fi câștigat Trump alegerile, AUR nu ar fi trecut de 10-12%. Cel mai important lucru este să ții prizonier electoratul needucat, fără cultură politică”.

„Vreau să cred că găsim resurse să facem câteva lucruri bune. Sunt, apar acum, văd, copiii din noua generație sunt interesați. Faptul că am studenți în jurul meu și vor să facă și vor să schimbe și vor să rămână în România îmi dă speranță.

Mai sunt unii care vor să schimbe lucrurile. Vor să rămână aici, să contribuie la modernizarea țării. România, prin acești reprezentanți din noua generație, are un viitor.

Dacă sunt mai mulți, creează o masă critică, o să reușească să schimbe ceva și să arate într-adevăr și țara asta un pic mai europeană. Sper”, a mai afirmat Armand Goșu.

