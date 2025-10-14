Artificiile, subiect de scandal între primari și Ilie Bolojan

Artificiile au ajuns un nou subiect de scandal între primarii din România și premierul Ilie Bolojan. Asta după ce șeful guvernului a interzis orice sărbătoare făcută de primari pe bani publici. Edilii spun însă că petrecerile de zilele localităților sunt o tradiție la care nu vor să renunțe.

7.000 de euro pe 15 minute de artificii

Un astfel de exemplu este și al primarului comunei Cristești din județul Botoșani care a dat 7.000 de euro pe artificiile folosite de ziua comunei. Edilul Lucian Borfotină spune că asta ar trebui să fie ultima grijă a lui Ilie Bolojan. Deficitul nu vine de la niște artificii, spune primarul.

„Noi am avut Zilele Comunei. Bugetul anual se face la începutul anului, deci s-a făcut înainte de a da domnul Bolojan această ordonanță de austeritate. Nu consider că a fost o risipă. Noi, sărbătoarea comunei o facem jumătate din fondurile Consiliului Local, jumătate din sponsorizări. Nu este sfidare. Ce era să fac? Să știu că o să dea Bolojan o ordonanță a austerității? Nu se poate renunța, este o tradiție. Chiar renunțăm la tot?”, a declarat Lucian Borfotină pentru .

Artificiile, permise la Oradea

Premierul Bolojan le-a cerut tuturor primarilor să oprească orice petrecere din bani publici, însă la Oradea, regula nu se aplică. Orașul premierului a avut trei zile de festivități, iar duminică a participat și . Și nu a părut deranjat de petrecerile de Zilele Orașului. Ba chiar a avut parte de covor roșu și fanfară militară.

Primarii sunt în război total cu Bolojan

Ilie Bolojan și-a pus primarii în cap după ce a dat ordonanța prin care nu le mai permite să facă niciun fel de achiziții și să sisteze orice lucrări de renovare sau de reparații. Indiferent dacă este vorba despre școli, spitale sau drumuri publice. După mai multe discuții cu reprezentanții edililor, Bolojan a dat însă semne că ar renunța la unele interdicții, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic.