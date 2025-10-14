B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Artificiile, subiect de scandal între primari și Ilie Bolojan

Artificiile, subiect de scandal între primari și Ilie Bolojan

Adrian A
14 oct. 2025, 15:46
Artificiile, subiect de scandal între primari și Ilie Bolojan
Artificii / Foto: Jingda Chen (Unsplash.com)
Cuprins
  1. 7.000 de euro pe 15 minute de artificii
  2. Artificiile, permise la Oradea
  3. Primarii sunt în război total cu Bolojan

Artificiile au ajuns un nou subiect de scandal între primarii din România și premierul Ilie Bolojan. Asta după ce șeful guvernului a interzis orice sărbătoare făcută de primari pe bani publici. Edilii spun însă că petrecerile de zilele localităților sunt o tradiție la care nu vor să renunțe.

7.000 de euro pe 15 minute de artificii

Un astfel de exemplu este și al primarului comunei Cristești din județul Botoșani care a dat 7.000 de euro pe artificiile folosite de ziua comunei. Edilul Lucian Borfotină spune că asta ar trebui să fie ultima grijă a lui Ilie Bolojan. Deficitul nu vine de la niște artificii, spune primarul.

„Noi am avut Zilele Comunei. Bugetul anual se face la începutul anului, deci s-a făcut înainte de a da domnul Bolojan această ordonanță de austeritate. Nu consider că a fost o risipă. Noi, sărbătoarea comunei o facem jumătate din fondurile Consiliului Local, jumătate din sponsorizări. Nu este sfidare. Ce era să fac? Să știu că o să dea Bolojan o ordonanță a austerității? Nu se poate renunța, este o tradiție. Chiar renunțăm la tot?”, a declarat Lucian Borfotină pentru B1 TV.

Artificiile, permise la Oradea

Premierul Bolojan le-a cerut tuturor primarilor să oprească orice petrecere din bani publici, însă la Oradea, regula nu se aplică. Orașul premierului a avut trei zile de festivități, iar duminică a participat și Bolojan. Și nu a părut deranjat de petrecerile de Zilele Orașului. Ba chiar a avut parte de covor roșu și fanfară militară.

Primarii sunt în război total cu Bolojan

Ilie Bolojan și-a pus primarii în cap după ce a dat ordonanța prin care nu le mai permite să facă niciun fel de achiziții și să sisteze orice lucrări de renovare sau de reparații. Indiferent dacă este vorba despre școli, spitale sau drumuri publice. După mai multe discuții cu reprezentanții edililor, Bolojan a dat însă semne că ar renunța la unele interdicții, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic.

Tags:
Citește și...
Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
Politică
Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD
Politică
Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”
Politică
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”
Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
Politică
Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
Politică
Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
Politică
Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)
Politică
Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)
Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)
Politică
Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)
Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP
Politică
Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP
Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”
Politică
Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”
Ultima oră
17:53 - OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor
17:22 - Obiceiul banal care poate scădea temperatura casei chiar și cu două-trei grade. La ce trebuie să fii atent în sezonul rece
17:13 - Reacția halucinantă a paznicului care a lovit cu secera un copil
16:33 - Giorgia Meloni și Recep Erdogan, schimb de replici în Egipt. Cum a răspuns premierul italian când a fost îndemnată să renunțe la fumat
16:18 - Motivul pentru care unii profesori primesc salarii mai mici, începând cu luna septembrie. Ce a anunțat Ministerul Educației
16:08 - Jennifer Aniston refuză să adopte copii. Vedeta dezvăluie motivul
15:57 - Leul românesc a câștigat teren! Cursul BNR aduce surprize mari pentru 14 octombrie 2025
15:35 - Imagini cu impact emoțional: Momentul în care o mamă a fost ucisă pe trecerea de pietoni, surprins chiar de camera din mașina șoferului vitezoman (VIDEO)
15:13 - Peștele crescut în laborator: revoluția alimentară care ar putea ajunge pe mesele europenilor până în 2030
14:56 - Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii”: „Ne vedem de-acolo”