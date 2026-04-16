Atacul lui Ciprian Ciucu a aprins spiritele în PSD. Replica șefului PSD București, Daniel Băluță. Bătălia primarilor

Adrian A
16 apr. 2026, 12:46
Sursa foto: Facebook / @Daniel Băluță
Cuprins
  1. Replica lui Daniel Băluță pentru Ciucu
  2. Ce a zis primarul general

După asaltul lui Ciprian Ciucu la adresa PSD-ului, în partidul lui Sorin Grindeanu s-au aprins spiritele. Și cine era mai nimerit să îi dea o replică primarului general al Capitalei decât Daniel Băluță, cel care i-a fost contracandidat pentru fotoliul primăriei.

Replica lui Daniel Băluță pentru Ciucu

Șeful PSD București și edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, îi aduce aminte primarului general al Capitalei că are niște probleme de rezolvat în București, până să se bage în problemele din coaliție.

„Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce. De această dată, își exprimă îngrijorarea față de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcțiile publice ar fi garantate, și nu câștigate prin rezultate.
Iar rezultatele guvernării Bolojan arată doar DEZASTRU pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale.
În aceste condiții, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime.
Orice lider politic trebuie evaluat prin transparență, rezultate și răspunsuri clare la întrebările societății, nu prin etichete sau campanii de imagine.
Orice evaluare a clasei politice se face în viața de zi cu zi și nu pe Facebook.
Poate ar fi util ca domnul Ciprian Ciucu să se concentreze mai mult pe problemele reale ale bucureștenilor, care sunt enorme, și mai puțin pe amenințări politice, care nu aduc soluții concrete. În politică, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate.”, îi răspunde Daniel Băluță lui Ciucu.

Ce a zis primarul general

Reacția lui Daniel Băluță vine după ce Ciprian Ciucu a sărit în apărarea lui Ilie Bolojan și a acuzat PSD că dă foc la țară doar pentru a-și apăra interesele și privilegiile.

„Vă asumați și voi, vreodată, ceva? Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocați României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilității!”, este o parte din mesajul transmis de primarul general al Capitalei.
