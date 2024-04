Augustin Zegrean, despre taxa pentru „boli obișnuite”: Oamenii aflați în situații identice trebuie tratați identic. Nu este singura lege neconstituțională din țara asta. Sper Avocatul Poporului să sesizeze CCR (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a vorbit despre taxa pentru „boli obișnuite”, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că legea este neconstituțională și trebuie atacată la CCR de Avocatul Poporului.

Augustin Zegrean, pe B1 TV, despre taxa pentru „boli obișnuite”

Întrebat dacă este constituțională taxa pentru „boli obișnuite”, Augustin Zegrean a spus: „Dar scrie undeva ce înseamnă «boală obișnuită»? Este definită undeva o «boală obișnuită»? Nu este normal, pentru că oamenii aflați în situații identice trebuie tratați identic, deci trebuie, din punct de vedere juridic, sigur, tratați identic. Dacă cel care are o boală obișnuită are trei zile de concediu medical, îi plătești ca și la cel care are cancer săracul (…), deci nu este în regulă ce au făcut, chiar nu e în regulă, dar nu e prima dată și nu este singura lege neconstituțională din țara asta. Sunt foarte multe”.

„Trebuie tratați identic și la fel, nu poți să îi tratezi diferit (…) în funcție de boala pe care o au. Păi, când plătim, plătim în funcție de bolile pe care o să le avem? Nu știu de ce au făcut asta, pentru că oricum banii la sănătate nu ajung, nu știu de ce n-ajung. Probabil că e prea mic procentul pe care îl plătim (…), în alte țări e mult mai mare, dar și pretențiile aici sunt foarte mici față de țările acelea unde se plătește mult și unde pretențiile pot fi mari. Nu e în regulă ce au făcut. Sper să își revină”, a adăugat fostul președinte al CCR.

Augustin Zegrean: Sper Avocatul Poporului să sesizeze CCR

„Sper Avocatul Poporului să sesizeze Curtea Constituțională, să le atragă atenția că nu poți să faci chiar ce vrei. Eu le mai spun o dată, stat de drept este acela în care cel care dă o lege este obligat să o respecte, deci să respecte legile și Constituția, și Legiuitorul are această obligație”, a continuat Augustin Zegrean.